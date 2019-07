Reciclar con mucho arte

La primera pregunta es obligada... ¿En qué momento se te ocurrió empezar a esculpir con residuos, con elementos que el resto de personas no quieren? ¿Son siempre animales?

Empece con una taza de café y un papel. Acababa de llegar de un viaje a Formentera y había quedado fascinado por la fauna de la isla. Tomando café en casa de mi amigo e ilustrador Lluïsot, cogí papel y dibuje con el café y la cuchara las lagartijas que acababa de ver. El resultado me encantó y estuve como cuatro meses sin parar de dibujar insectos y animales con café y azúcar. Más tarde, contacté con una galería que me dio mi primera oportunidad. Paralelamente a los dibujos empecé a “dibujar” en el aire con alambre y quede fascinado por las tres dimensiones, y decidí meterme de lleno en la escultura al mismo tiempo que dibujaba, utilizando todo tipo de materiales usados, dándoles una segunda oportunidad y buscando la belleza donde otros no la veían.

¿Cómo es tu proceso creativo?

He unido mi pasión por la biología y por los objetos antiguos, busco materiales y herramientas antiguas y en mi taller intento combinarlos para crear mi fauna particular. A veces el objeto me sugiere el animal y otras quiero hacer un animal en concreto y busco las piezas, pero siempre intento conservar la pieza en su estado original y manipularla lo menos posible.

Entiendo que eres un amante de la naturaleza y que tu materia prima son los residuos. Creas "naturaleza muerta" con residuos, pero la realidad es que la naturaleza viva está amenazada por esos restos humanos que acaban en el medio ambiente. Tremenda paradoja. ¿Cómo te sientes cuando ves animales enredados en redes de pesca, atravesados por pajitas, muertos envueltos en bolsas? ¿Crees que tu trabajo puede servir para concienciar a la gente sobre el problema de los residuos?

Hace tiempo que utilizo material reciclado, la idea de dar una segunda vida a objetos desechados y que la sociedad ya no usa siempre me ha interesado y en mi caso es una de mis formas de poner mi granito de arena ante este grave problema. Creo que el arte puede ser un gran vehículo para concienciar sobre los problemas ambientales porque conecta de una forma muy directa con las personas.

Lo que esta pasando actualmente y desde hace años con el medioambiente es un desastre. La esperanza es que cada vez haya más gente sensibilizada, y que todos nos demos cuenta que cualquier pequeño gesto individual a favor del medioambiente es importantísimo y afecta de manera global.

¿Qué tipo de materiales utilizas para crear tus obras? ¿Dónde consigues esos elementos?

Utilizo todo tipo de materiales que voy buscando y recuperando de antiguos almacenes, mercadillos, de amigos y conocidos, paseando por la calle y navegando por internet.

Tienen que ser materiales usados pero no me sirve cualquier cosa, tienen que tener alma, ya sea por el óxido, los roces, los restos de pintura, el material usado, pueden ser restos de hierros agrícolas, antiguos moldes de fábricas, piezas de motos vintage, herramientas de oficios ya obsoletas. Cualquier cosa que encuentre pero que active mi sentido de la belleza de alguna manera.

Para crear tus esculturas tienes que cortar, soldar, pegar, limar, segar... ¿cómo aprendiste todas estas técnicas más cercanas a oficios profesionales que a dotes escultóricas?

Todo lo he hecho de forma autodidacta, y aprendiendo sobre la marcha, buscando soluciones a los problemas y las necesidades que se me presentan en mi taller, que para mí es la forma más divertida de aprender. Ante un problema buscar la mejor solución, eso ha hecho a veces tener que consultar con químicos, artesanos, catedráticos de universidad, vidrieros, magos, restauradores, iluminadores, biólogos, metalistas, zoólogos...

¿Cuál es el objeto más raro que has usado para crear un animal? ¿Y el animal más raro que has creado?

He utilizado algunos objetos que no sabía ni para que servían. Recuerdo una vez que para hacer un mono utilice el molde en madera de un radiador del motor de un avión a hélice. O para la cola de un animal el badajo de una campana de iglesia, o para las patas de una jirafa los barrotes de la puerta del Banco de España.

Ahora mismo se puede ver parte de tu trabajo en una muestra en San Sebastián hasta octubre. ¿Puedes contarnos un poco cómo es el proyecto? ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo?

La exposición esta organizada por la Fundación Cristina Enea y el objetivo es lograr la transformación social hacia modelos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Dentro de este ámbito organizan exposiciones que tengan que ver con estos temas.

¿Qué pieza es la que más te gusta de esta exposición? ¿Cuál es la que más sorprende a los visitantes?

La más impactante es el rinoceronte de tamaño natural hecho con antiguas sillas de hierro de tractor entre otros materiales y también un gorila hecho con cámaras de ruedas de todo tipo de vehículos, desde ruedas de avión a ruedas de tractores y carretillas de paleta.

Loa artistas soléis inspiraros en otros autores, ¿cuáles te gustan especialmente?

Joaquín Torres García, Saura, Calder, Picasso, Giussepe Penone, Alberto Giacometti, Anselm Kiefer, Louise Bourgeois, Gerard Mas… por poner algunos ejemplos

Por último... te mueves entre animales pero ¿tienes mascotas?

He tenido bastantes animales, pero todos muy poco salvajes: hámsters, tortugas, peces, perros, conejos, renacuajos, gusanos de seda, pollitos, menos pájaros, porque no me gusta verlos encerrados en las jaulas.