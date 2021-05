Quan Zhou Wu. "Te hacen sentir que no eres ni de aquí ni de allí"

Quan Zhou Wu, 31 años. Nacida en Cádiz, de ascendencia china.

Autora, ilustradora, divulgadora, novelista gráfica y diseñadora de producto digital. Quan Zhou Wu nació en Algeciras, estudió en Madrid y se graduó en Inglaterra. En 2015 publicó su primera novela gráfica,Gazpacho agridulce, una autobiografía en la que explicaba su experiencia como ‘chino-andaluza’. En 2017 publicó su continuación,Andaluchinas por el mundo, y en 2020 su primer ensayo gráfico, Gente de aquí, gente de allí.

Esta entrevista forma parte del reportaje: "La huella invisible de la discriminación racial en España".

National Geographic España: ¿Cómo definiría el racismo?

Quan Zhou: El racismo es un problema mucho más grave de lo que podamos imaginar. Una parte intrínseca de este concepto está relacionada con la dehumanización de las personas, a las que se ejerce opresión y discriminación. Y no solo eso. También existe el racismo en forma de fetichización de aquellos ciudadanos con determinados rasgos físicos, como les pasa a muchas mujeres chinas o negras, a las que se las deshumaniza al considerarlas un fetiche. Creo que la definición del racismo según la la RAE ("exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive") está bastante obsoleta. Yo entiendo el racismo como algo sistémico que nos afecta a todos, que condiciona nuestro comportamiento con otras personas.

NG:¿Qué estigmas cree que sufre la población racializada en España?

Quan Zhou: Dependerá del tipo de la etnia a la que perteneces o el grupo al que la población receptora percibe que perteneces. No todos los extranjeros están en el mismo saco. No se trata igual a una persona negra que a una persona latina o china.

NG:¿Ha experimentado algún tipo de discriminación o ataque racista?

Quan Zhou: Obviamente sí, porque vivimos en un país racista. He sufrido ataques verbales y físicos. También han intentado robarme, un hecho que en apariencia no tiene nada que ver con el racismo, pero que adquiere su importancia si tienes en cuenta que los ladrones me consideran un objetivo al ser una persona racializada.

NG:¿Ha sido víctima de comentarios o valoraciones sesgadas o estereotipadas?

Quan Zhou: Sí, por supuesto. La gente cree que eres de una manera determinada en función de tu apariencia física.Uno de los comentarios más típicos es el de ‘qué bien hablas español para ser china’.

NG:¿Qué prejuicios cree que existen hacia la comunidad asiáticodescendiente en España?

La comunidad asiáticodescendiente es invisible. La gente concibe a toda la comunidad como ‘el cajón de los chinos’. Pero en este grupo entran coreanos, japoneses, o personas procedentes del norte de Rusia. Da igual que seas descendiente o no, porque no se te ve. Todavía no se ha asimilado que una persona con fenotipo distinto pueda ser español de origen. Muchos de esos estereotipos y prejuicios tienen también que ver con la comunidad china en sí. La integración, el idioma, comidas exóticas, etc…Al final todo ello provoca que tengas conflictos identitarios: no eres ni de aquí ni de allí, porque las personas monoculturales no entienden que tú no tengas que ser igual a ellos, o que formen parte de ti dos culturas distintas.

NG: ¿Tiene o ha tenido conflictos identitarios debido a su lugar de origen o su ascendencia? ¿Cómo los has gestionado?

Quan Zhou: Muchas veces te intentan encajar en una u otra cultura con comentarios como ‘tú eres más española que yo’, sin tener en cuenta las experiencias vitales de esa persona. Esto es especialmente hiriente durante la adolescencia, un momento en el que te estás construyendo, la gente te intenta encajar y tú te intentas encajar. Esto da lugar a que te pongan etiquetas o ideas equivocadas. Lo he gestionado con mucho esfuerzo, mucho cuidado, terapia, psicoeducación. Es importante tener todas estas herramientas para intentar gestionar todos esos momentos en los que has sufrido discriminación y racismo.

"Las pandemias, como las personas, son globales"

NG: ¿Ha notado algún cambio en los últimos años en cuanto a racismo se refiere?

Quan Zhou: No sabría decirlo. Yo me rodeo de gente muy concienciada con este tema, con lo que podría pensar que sí. Sin embargo, cuando echo un vistazo a algunos comentarios de las redes sociales, pienso que estamos en la misma situación que hace veinte años.

NG: ¿Qué medidas cree que podrían contribuir a erradicar esa discriminación?

Quan Zhou: No todos tenemos que ser activistas, pero tenemos la obligación de tener la responsabilidad individual de cómo actuamos. Aquí es muy relevante la educación: educar en la multiculturalidad, en que no somos el ombligo del mundo. Las pandemias, como las personas, son globales. Esto es un espacio que tenemos que compartir, y nadie vale más que nadie.