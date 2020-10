Premios Nacional Geographic 2020

Esta profesora ha sido galardonada por su labor de inspirar a una nueva generación de ciudadanos comprometidos con el mundo que les rodea. Chavez-Miller, maestra de octavo curso en Nuevo México, ha creado oportunidades únicas para que sus estudiantes desarrollen aptitudes globales y se conecten con el mundo. En 2019 llevó a cabo diversas excursiones y acampadas con sus estudiantes con el objetivo de descubrir los lugares salvajes de Nuevo México a través de un proyecto financiado por National Geographic Society. Además se asoció con el explorador de National Geographic y el entomólogo Isaí Madriz durante el año escolar 2018-2019. Es miembro de National Geographic Grosvenor Teacher Fellow de 2018, miembro del National Geographic Teacher Advisory Council, miembro de la Golden Apple Foundation of New Mexico de 2010 y en 2014 consiguió el premio Fulbright Distinguished Awards in Teaching Fellow.

Foto: Mark Thiessen/National Geographic