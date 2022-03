¿Por qué el gas ruso marca tanto el precio de nuestra luz tras la guerra en Ucrania? Causas y soluciones

La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso del mercado eléctrico. Desde los primeros días de la contienda, los precios del gas y otros combustibles fósiles se han disparado a niveles nunca vistos, arrastrando tras de sí el precio de la electricidad en el mercado mayorista. El MWh cerró el mes de febrero con máximos diarios de 273, 27 euros, mientras que en lo que va de marzo se ha situado en un promedio de más de 350 euros, con un pico máximo de 570,52 euros, alcanzado el día 8 de marzo. En otras palabras, casi 120 euros más que el promedio de diciembre de 2021, el mes más caro de la historia registrado hasta la fecha. Y esto tiene consecuencias directas en la economía de los consumidores.

Según diversos datos aportados por la OCU, la factura de un hogar acogido a la tarifa regulada (PVPC) con una potencia contratada de 4,6 kW y unos 292 kWh de consumo mensual pagará un promedio de 110,27 euros, lo que significará la tercera más cara de toda la historia. Un récord, sin embargo, que podría verse superado con creces en las próximas semanas.

En el epicentro de esta tormenta energética se encuentra el gas natural, un combustible fósil que en Europa procede en su mayor parte de Rusia, cuyo precio se ha multiplicado por 5 en el mercado mayorista en los últimos meses. ¿Cómo escapar de esta alta dependencia? ¿Cómo garantizar la soberanía energética en un mercado internacional en el que todavía estamos sometidos al aumento de los combustibles fósiles? El primer paso es analizar de qué situación partimos.

La alta dependencia del gas ruso ha hecho de la soberanía energética una cuestión de máxima prioridad. Y es que hasta el 40% de todo el gas que se consume en Europa depende de este país. Pero el cierre de la llave de paso no solo afecta al gas, sino que también tiene consecuencias indeseadas en el cómputo global del precio de la energía eléctrica, cuyo máximo lo fija el precio de la energía más cara.

Como consecuencia de todo ello, la Unión Europea ha elaborado un ambicioso plan para acabar con la dependencia del gas ruso a partir de 2030. El objetivo: que antes de que acabe 2022 hayamos logrado reducir en 2/3 las importaciones de gas procedentes de este país. "Un objetivo muy ambicioso"- explica a National Geographic España Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y autor del libro Adiós petróleo- quien argumenta que la reducción de precios solo podría llegar de la desvinculación del mercado del gas y el de electricidad.

“En esta época del año, en torno al 75 % de toda la energía eléctrica del mercado español no tiene nada que ver con los combustibles fósiles, sino que depende de las renovables o de las nucleares, cuyos precios son muchos más estables”, explica el experto, quien sostiene que "es una aberración que se esté pagando toda la energía al precio de la más cara, cuando la más cara lo es muchísimo más que el resto".

Para entender mejor este concepto hay que tener en cuenta que el cálculo del precio de la electricidad en el mercado mayorista depende de la tecnología empleada para la generación eléctrica. La energía nuclear genera electricidad a un precio relativamente barato en comparación con el resto de las tecnologías, pues funcionan de forma continuada durante todo el año. Por otro lado, las energías eólica y solar usan el sol y el viento como fuente de energía, con lo cual tienen costes de mantenimiento relativamente bajos, mientras que en el extremo más caro se encuentran las centrales térmicas, especialmente las que utilizan combustibles fósiles, como son las de ciclo combinado.

“Para producir electricidad quemando gas necesitas del orden de 300 euros kwh, pero el resto de tecnologías con 50 euros ya ganas dinero. Es una barbaridad. El gas no debe arrastrar al resto de tecnologías energéticas”, afirma de Labra.

En este contexto, la mejor solución, según apunta el experto, es el desacoplamiento del precio del gas y la electricidad, una posibilidad que ya baraja la Unión Europea desde hace unos meses, y que ahora ha cogido fuerza de cara a la reunión del Consejo Europeo prevista para los próximos días 24 y 25 de marzo.

By end of May we will propose to phase out our dependency on Russian gas, oil and coal by 2027.



It will be backed by the necessary national and European resources.



And we’ll present options to optimise the electricity market design, so it better supports the green transition.