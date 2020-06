Peter Thomson: "Debemos reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero sin más excusas o demoras"

Cada 8 de junio miles de personas claman por un futuro mejor para los océanos. Normalmente se suceden manifestaciones, discursos y buenas palabras sobre el elemento que convirtió a la Tierra en algo tan especial hace millones de años: el agua. Sin embargo parece que esas buenas acciones de futuro se quedan en mera palabrería cuando analizamos más a fondo las acciones reales de los gobiernos, los cuales parecen no ver la importancia de salvar los océanos. Precisamente aprovechamos el paso del diplomático de Fiji y enviado Especial del Oceáno de la ONU, Peter Thomson, por The Ocean Race Summits, para conocer más a fondo el trabajo de conservación que se está llevando a nivel global. ¿Serán estos esfuerzos suficientes para salvar los océanos y las especies que viven en él?



National Geographic: Entiendo que eres de Fiji, una isla y parece que no es por casualidad su posición representativa en la ONU en relación con los océanos ... ¿Cree que la sociedad es plenamente consciente de los océanos y los mares, así como de la importancia que tienen para el planeta?

Peter Thomson: Así es, soy de Fiji, un archipiélago en el Pacífico sudoccidental, y he estado muy apegado a los problemas oceánicos desde mi infancia. Creo que se requiere más conocimiento y conciencia a nivel mundial sobre los problemas a los que se enfrenta el océano. La alfabetización de los océanos ocupa un lugar destacado en mi agenda.

Eres un gran conocedor del estado de los mares y son muchos los peligros que le acechan: Cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad ... ¿Cuál dirías que es el principal problema de los océanos?

La causa principal de la disminución de la salud del océano es el aumento de gases de efecto invernadero antropogénicos. Estos provocan la acidificación del océano, la falta de oxígeno y el calentamiento del océano. Esto último, por ejemplo, lleva a la muerte del coral, las especies marinas que se alejan de los hábitats tradicionales y el aumento del nivel del mar. Debemos reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero sin más excusas o demoras.

¿Crees que los gobiernos están tomando las medidas necesarias para luchar contra la degradación de los océanos?

Mientras los grandes emisores continúen utilizando centrales eléctricas de carbón y otras causas importantes de gases de efecto invernadero, la respuesta a esa pregunta es "NO".



Sin embargo sí hay países que están tomando medidas... ¿Qué países lideran la lucha contra esta degradación de los océanos y cómo?

Muchos países se están agrupando a favor de una transición verde limpia. Los pequeños Estados insulares en desarrollo han proporcionado un liderazgo moral y ha sido alentador ver los esfuerzos realizados en la Unión Europea por un Acuerdo Verde.

Sin embargo los gobiernos como el de Estados Unidos o China, que parecen poner el crecimiento económico por encima del medio ambiente, no parecen ser buenas noticias para el planeta. ¿Qué consejo le darías a los líderes políticos de estos gobiernos?

La inversión masiva ahora en proyectos y tecnologías verdes que concilian las economías con el bienestar del planeta proporcionará los trabajos necesarios a medida que salimos de la recesión, y cosechará beneficios económicos futuros que superan con creces los viejos modelos de crecimiento que causan contaminación.

Si tuviera poder en su mano, ¿qué pasos inmediatos tomaría para evitar que los océanos continúen siendo maltratados?

Eliminaría los subsidios pesqueros perjudiciales, prohibiría las prácticas pesqueras perjudiciales y haría que los contaminadores pagaran por su contaminación. Me aseguraría de que lo que estamos haciendo en tierra y en nuestros ríos sea compatible con la salud del océano, y pasaría mis días trabajando hacia la transición verde que nos llevará a la neutralidad de carbono para 2050.

¿Eres optimista sobre el futuro de los océanos? ¿O crees que los océanos están heridos de muerte?

Trato de no ser optimista o pesimista; Me esfuerzo por ser un pragmático obstinado. Si gestionamos mejor nuestro comportamiento pesquero, dejamos de contaminar y reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a niveles neutrales de carbono, no tengo dudas de que el océano responderá positivamente y que la economía verde sostenible será fundamental para el futuro de la humanidad.

Para terminar con algo un poco más personal... ¿Qué animal marina te fascina especialmente?

Los cachalotes: tienen una biología realmente increíble y son una de las criaturas más exitosas en este planeta. Sin embargo, debido a las actividades humanas, se encuentran en peligro de extinción. Debemos hacer todo lo posible para que las personas sean conscientes de problemas como este y de las consecuencias de las prácticas que pueden perjudicarlas.

El Embajador Peter Thomson fue Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde septiembre de 2016 hasta septiembre de 2017. Además ha sido representante Permanente de Fiji ante las Naciones Unidas entre 2010 y 2016. En 2014 fue elegido Presidente de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Fue elegido como Presidente de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en 2011 y como Presidente de su Consejo en 2015. En octubre de 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nombró al Embajador Thomson como el primer Enviado Especial del Océano del UNSG, en cuyo papel es Impulsar la implementación del ODS 14, el objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU para conservar y utilizar de manera sostenible los recursos del océano.