Exposición: "De Polo a Polo, un viaje a los grandes paraísos naturales"

El reputado fotógrafo de naturaleza Frans Lanting pasó 18 meses en Botsuana para realizar un reportaje sobre la región que plasmó en su libro Okavango, Africa’s Last Eden, publicado en 1993. La imagen que ilustraba la portada del libro es la que puede admirarse en la muestra. Lanting fue premiado en la edición de 2018 del Wildlife Photographer of the Year en reconocimiento a su trayectoria, de más de tres décadas, y fue precisamente con esta imagen con la que se anunciaba el premio. Los elefantes juegan un papel crucial en los ecosistemas de sabana y bosque. La caza de estos animales para abastecer la demanda de marfil en Asia ha diezmado sus poblaciones hasta extremos dramáticos. Un tercio de los elefantes de África vive en Botsuana.

Foto: Frans Lanting / National Geographic.