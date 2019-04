Las empresas europeas más contaminantes de 2018

Este pasado lunes, la Comisión Europea dio a conocer los nuevos datos sobre la emisión de dióxido de carbono de las empresas sujetas al Mercado Europeo de Derechos de emisiones -RCDE en español- un mecanismo económico que limita las emisiones de más de 14.000 instalaciones de gran consumo de energía como centrales eléctricas y plantas industriales, así como de las compañías aéreas en la Unión Europea.

De las 30 empresas que más gases de efecto invernadero emiten, 22 son centrales termoeléctricas

De los datos se desprende que los combustibles fósiles -y todo ello sin contar con el balance de emisiones atribuible al transporte- de nuevo son los principales responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ya que de las 30 empresas que más emiten, 22 son centrales termoeléctricas en las cuales se produce electricidad a partir derivados del petróleo como fueloil, gasoil, carbón, o gas natural.

Entre estos 30 primeros puestos también se cuelan varias industrias siderúrgicas, una refinería, y una aerolínea, Ryanair, que con casi 10 millones de toneladas de CO 2 equivalente emitidas a la atmósfera en 2018, asciende hasta el noveno puesto.

Un antiguo amigo llamado carbón

Con excepción de la aerolínea irlandesa, los 10 primeros puestos pertenecen a centrales termoeléctricas. La lista esta encabezada por la central térmica de Belchatow. Otra central eléctrica, la de Kozienize, del mismo país ocupa el décimo lugar. Entre ambas, se sitúan 7 empresas alemanas, que pese a la gran apuesta del país por implantar un sólido sistema de energías renovables, no ha podido evitar que durante 2018, el 37% de la energía eléctrica generada en Alemania haya procedido del carbón.

"La mitad del problema del lignito se encuentra en Alemania, la otra mitad del problema está en Polonia, República Checa, Bulgaria, Grecia y Rumanía"

A este respecto, Dave Jones, analista del Think Tank para la lucha contra el cambio climático Sandbag Smarter Climate Policy, declara que: "pese a que mayoría de países europeos ya cuentan con una hoja de ruta para la eliminación del carbón de su mix energético, todavía tienen que lidiar con el uso del lignito". El lignito es uno de los tipos de carbón mas contaminantes y unos de los mayores responsables de las emisiones de CO 2 a la atmósfera. "La mitad del problema del lignito se encuentra en Alemania, que está ´arrastrando los pies´ en cuanto a prescindir del lignito en su plan de eliminación del carbón para el año 2038" afirma Jones. "La otra mitad del problema está en Polonia, República Checa, Bulgaria, Grecia y Rumanía, que aún no han elaborado un plan para eliminar el lignito" añade.

A este respecto la Comisión Europea informa de que las emisiones de carbón duro cayeron un 9% en 2018, y un 40% desde 2012. No obstante las emisiones de lignito descendieron en tan solo un 3% en 2018, ahora son más altas que las emisiones de carbón duro y constituyen el 18% de todas las emisiones del RCDE.

Los que más contaminan en España

El informe de la comisión Europea también ha destacado un descenso de las emisiones de dióxido en España del 6,3% con respecto al año 2017. En 2018, dichas emisiones fueron de 132 millones de toneladas de CO 2 , en comparación con las 140 de 2017. Esta demanda de carbón cubrió un 13% de la demanda energética en nuestro país.

Pese a ello, de entre las 1.200 empresas españolas enmarcadas bajo las obligaciones del RCDE, 3 se cuelan en el ranking elaborado por la Comisión Europea de las empresas más contaminantes, las 3 centrales termoeléctricas: las de As Pontes -La Coruña-, y Litoral -Almería- de Endesa , se encuentran en los puestos 17 y 27 respectivamente, y la de Aboño, propiedad de EPD, en Gijón, en el puesto23.

El problema de las aerolíneas