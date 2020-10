"El desarrollo es absolutamente fantástico si se hace bien y dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental, social, tecnológica y económica"

National Geographic: ¿En qué momento se te ocurrió crear una película documental al respecto?

Audun Amundsen: En 2004 me fui a Asia y viajé durante casi 2 años. En ese entonces usaba mi cámara Hasselblad totalmente mecánica y mi pequeña cámara digital. Cuando volví a Noruega, siempre pensé en Aman Paksa y la jungla. Finalmente decidí volver a Indonesia y luego traje el equipo de producción adecuado para hacer un documental.

Entiendo que cambió el enfoque de la película cuando regresó a la jungla tras su primer viaje. ¿Cómo fue este proceso?

Audun Amundsen: Cuando regresé, las cosas habían comenzado a cambiar. Inicialmente quería hacer una película sobre la cultura y el estilo de vida de Aman Paksa. Pero alrededor de 2007, la mayoría de los clanes ya habían cambiado sus remos por motores chinos baratos, y desde entonces la situación se agravó. No esperaba que esto sucediera tan rápido. La gente de la aldea costera, Muara Siberut, son en su mayoría inmigrantes de todas partes de Indonesia. Trajeron torres de telefonía móvil, electricidad, televisión y bancos. Los clanes de la jungla vieron que se estaban quedando atrás y querían ponerse al día. El alcance de mi proyecto cinematográfico se hizo mucho más amplio de lo que esperaba. De repente me di cuenta de que estaba documentando un cambio de paradigma cultural en tiempo real. Al mismo tiempo, mi relación con Aman Paksa y su clan se estaba convirtiendo en una verdadera relación de por vida. Aunque Newtopia está terminado y proyectado en todo el mundo, siempre estaremos en contacto. Y afortunadamente Aman Paksa también está orgulloso de la película.

En un momento de la película comentas que el mundo en que vivimos es como un cáncer imparable que lo contamina todo y avanza imparable. ¿No es una visión un poco exagerada? ¿El desarrollo es tan malo como lo sugiere?

Audun Amundsen: Aman Paksa vivió anteriormente en una situación en la que su vida estaba limitada por su entorno y el crecimiento tenía sus límites. En el mundo moderno nos hemos alejado de esta noción, aunque en realidad todos estamos sujetos a los límites ambientales. A menos que comencemos a aceptar esa realidad a escala global, nos veremos obligados a darnos cuenta de esto de manera repentina y brutal. Se nos hace creer en el crecimiento ilimitado, y para que esta ilusión dure más tiempo, tenemos que reclutar creyentes. No me malinterpretes, creo que el desarrollo es genial y me encanta la modernidad. Pero las plantaciones de aceite de palma, los retretes, los techos de acero, las paredes de las casas hechas de corales, pesticidas, tabaco, el uso excesivo de azúcar, etc. no son ejemplos de avance. Nosotros, en el mundo moderno, podríamos haber proporcionado nuestras buenas ideas y conocimientos, pero de alguna manera no lo hacemos.

Aman Paksa junto a su mujer. Foto: Audun Amundsen

Gracias al desarrollo, a la tecnología, puedes mostrar con precisión la realidad de Indonesia a nivel global. Y a la vez, esta misma tecnología permite mostrar las miserias del desarrollo. ¿No es un poco contradictorio?

Audun Amundsen: Creo que esto es fantástico. Todo tiene su dualidad, pero depende de nosotros cómo utilizamos nuestras oportunidades. Hay buenas y malas formas de hacer las cosas, y cuando la tecnología moderna entra en una sociedad prístina, sus efectos son repentinos y claramente visibles. Necesitamos pensar en el resultado que deseamos. Todos podríamos estar de acuerdo en que el agua limpia, el aire fresco y una abundancia de especies y ecosistemas es lo mejor para nosotros, pero seguimos explotando en exceso nuestros recursos y generando una contaminación excesiva. En algún momento espero y creo que comenzaremos a utilizar la tecnología para facilitar una vida respetuosa con el medio ambiente. Pero la humanidad tiene que pensar en nuestra relación con la tecnología. ¿Queremos ser gobernados por la tecnología o somos nosotros los que gobernaremos la tecnología?

Yendo un paso más allá en tu documental, en un momento de la película analizas el papel de la religión. ¿Es también es un problema al que prestar atención?

Audun Amundsen: Esta es una pregunta compleja. Parece que la evolución sociocultural a menudo pasa del animismo a la religión y luego a la ciencia. Si este es el caso, las sociedades tradicionales podrían haber sido algunas de las primeras personas en el mundo en saltarse el paso de la religión. Pero, los misioneros se esfuerzan por convertir a los creyentes en sociedades tradicionales. Es un fenómeno mundial. También le sucedió al pueblo Sami en Noruega. La forma en que se realiza esta transición no siempre es muy fructífera para las sociedades tradicionales. Sin embargo, he conocido a misioneros que han dedicado toda su vida a predicar acerca de Jesús a la gente de Mentawai. Aprenden el idioma indígena y brindan escuelas, atención médica y servicios bancarios, pero todos los beneficios vienen con una condición. En muchos sentidos, se soborna a la gente para que crea y, en realidad, eso no funciona a menos que se haga durante varias generaciones. Creo que los misioneros tienen buenas intenciones y creen sinceramente en lo que predican. La mayoría de los misioneros que he conocido en Mentawai parecen ser personas de buen corazón, y no puedo decir lo mismo de las "delegaciones" del mundo centrado en la ciencia. Están ofreciendo empresas multinacionales de plantación de aceite de palma, tala de árboles y extracción efectiva de recursos con intenciones egoístas. No aprenden idiomas. No comparten ideas ni información. Siempre parece que tienen algo que esconder. Al final se convierte en una cuestión de elegir lo mejor de lo peor. Lástima, ya que la humanidad tiene cosas fantásticas que ofrecer.

Aman Paksa cazando en la jungla de Indonesia. Foto: Audun Amundsen

Hablas de la destrucción de hábitats, pérdida de biodiversidad, explotación de recursos... Como persona preocupada por el medio ambiente, ¿cuál es el problema ambiental que más le preocupa?

Audun Amundsen: Creo que tenemos que empezar a hablar de las causas de la destrucción medioambiental, en lugar de los efectos. Las emisiones de CO 2 son solo un efecto. Necesitamos instalar regulaciones internacionales que funcionen para la producción, el consumo, la importación y la exportación. Es ante todo una cuestión política que necesita una solución política. La tecnología y la economía ya no están controladas por el medio ambiente y la sociedad, sino al revés. Me preocupa que sigamos creando sistemas tecnológicos y económicos que están fuera de nuestro control y que están impulsados ​​en gran medida por algoritmos cuyo objetivo final no es servir a la humanidad a largo plazo.

Hablando de objetivos, ¿qué objetivos pretendes conseguir con conseguir con la película?

Audun Amundsen: Quiero lograr el diálogo y el debate. Parece que la película hace pensar a la gente y eso me hace feliz. Muy a menudo, la gente me envía mensajes sobre lo mucho que aprecian que hice Newtopia. Esencialmente, quiero que todas mis películas sean un impulso para el bien.

El chamán Aman Paksa junto con el director de Newtopia durante una celebración en su poblado de Indonesia. Foto: Audun Amundsen

A un nivel más personal, ¿cómo ha cambiado tu vida la realización de esta película?

Audun Amundsen: Ha cambiado mi vida en la forma en que estoy trabajando profesionalmente en el cine. Mi educación formal es ingeniería de energías renovables, por lo que es un cambio de carrera. No esperaba entrar en la industria del documental hace más de 10 años. Estoy seguro de que me ha enriquecido la vida, aunque no económicamente (al menos hasta ahora).

Personalmente me he vuelto más positivo, interesado y agradecido por la vida y el futuro. Mis amistades en Indonesia me brindan nuevas percepciones todo el tiempo y, de alguna manera, siento que mis raíces se dividen en dos. Eso es un desafío, pero también un privilegio.

Vivo una vida bastante simple y trato de ser consciente de mi impacto ambiental. Pero yo no soy un santo, y actuar de acuerdo con lo que predico es muy difícil en esta sociedad compleja donde todo es tan difícil de controlar.

Yendo un poco más a fondo, ¿qué ha cambiado en tu vida para evitar que el desarrollo del primer mundo afecte las vidas de personas a miles de kilómetros de distancia?

Audun Amundsen: En primer lugar, estoy haciendo películas que espero tengan un impacto. También trato de cuidar a mis amigos y estoy muy feliz de que mucha gente apoye mi próximo proyecto en Mentawai comprando la película en watch.newtopiafilm.com (todavía geobloqueado para ciertos países). Debido a la actual situación del coronavirus muchos de mis amigos en Indonesia están sufriendo. Ojalá pudiera hacer más.

Por otra parte, vivo una vida bastante simple y trato de ser consciente de mi impacto ambiental. Pero yo no soy un santo, y actuar de acuerdo con lo que predico es muy difícil en esta sociedad compleja donde todo es tan difícil de controlar. ¿No es extraño que solo algunas cosas en una tienda estén etiquetadas como comercio justo? Entonces, ¿cuáles son todos los demás productos? ¿Cómo se puede aceptar eso como algo normal? Al igual que cualquier otra persona, me siento un poco impotente en estos asuntos. No es una excusa, y creo que todos deberíamos poner de nuestra parte.

Al final, mi mayor contribución debe ser hacer lo que mejor se me da: haciendo películas que, con suerte, contribuyan a un cambio positivo.

Audun Amundsen y Aman Paksa en una fotografía reciente. Foto: Audun Amundsen

Finalmente ... tu película me dejó un poso de pesimismo sobre el futuro. ¿Eres optimista sobre el desarrollo?

Audun Amundsen: No estoy de acuerdo con que la película sea pesimista sobre el futuro. Al final de la película, digo: "Elijo creer que el futuro se ve más brillante que el pasado". De hecho creo que las cosas están mejorando en muchos niveles. La historia también lo muestra. El mundo está mejorando y yo creo que es así. He pasado de un pesimista romántico a un progresista positivo. Sin embargo, a veces pienso que los humanos tienen que mirar el panorama general y dejar de mirarse el ombligo. El desarrollo es absolutamente fantástico si se hace bien y dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental, social, tecnológica y económica.