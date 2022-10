Crónica de una jornada emérita

Desde hace casi dos años, los suscriptores de las revistas National Geographic disfrutan de experiencias exclusivas únicas, eventos que los llevan a descubrir espacios icónicos de nuestra geografía, siempre con un plus cualitativo que convierte estas jornadas en algo especial.

El pasado 22 de octubre, la Experiencia National Geographic se vivió en Mérida, la mítica ciudad romana denominada Augusta Emérita. Acompañados del director de National Geographic España y Portugal, Gonçalo Pereira, y de unos guías de excepción, un centenar de suscriptores visitaron el Teatro Romano, perteneciente al Consorcio de Mérida, y el Museo Nacional de Arte Romano, a cargo de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural de España.

Era una convocatoria emocionante: ocurría justo el mes en que nuestra revista cumple 25 años. Y no dejó a nadie indiferente.

Augusta Emérita foto: National Geographic / Sylvia Roig

La tormenta amenazaba

La mañana se presentaba, a priori, meteorológicamente amenazante. Las predicciones apuntaban la llegada de una tormenta justo a la hora de la visita, y como todo el lugar es al aire libre, nos mentalizábamos para vivir una experiencia llena de emoción a pesar de poder estar pasada por agua. Varios suscriptores nos escribieron el día antes preguntando si se suspendía el evento, a lo que respondimos que no, pero que vinieran preparados. Finalmente, no hubo amenaza que frenara la curiosidad: la asistencia fue altísima, solo unos pocos faltaron al evento previo aviso de no poder hacerlo por razones de enfermedad (más de uno por Covid).

Suscriptores de las revista National en la visita al Teatro Romano de Mérida foto: National Geographic/ Sylvia Roig

El recibimiento por parte del equipo de ‘guías voluntarios eméritos’ -emeritenses de toda la vida, jubilados, amantes de la cultura y expertos en los tesoros de su ciudad- y del personal del museo fue caluroso, como lo fue también el de los responsables de ambas instituciones. En el Teatro nos recibió Félix Palma, arqueólogo y director del Consorcio de Mérida que nos acompañó en parte de la visita, y Pilar Amor, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Mérida. Incluso poco antes de empezar, Canal Extremadura quiso cubrir la visita de los suscriptores y realizar una breve entrevista a nuestro director, Gonçalo Pereira.

Y lo que tienen las cámaras de televisión: varios asistentes quisieron hacerse después un selfie con Gonçalo. Aquel día, nuestro director parecía una auténtica rock star.

Entrada a Coliseum de Mérida foto: NG/ Sylvia Roig

Suscriptores en el Coliseum de Mérida foto: National Geographic/ Sylvia Roig

Experiencia National en el Teatro Romano de Mérida foto: National Geographic / Sylvia Roig

Muchas experiencias exclusivas para los suscriptores

La alegría de los suscriptores se reflejaba en sus rostros agradecidos. Alguien se acercó preguntando:"¿cada cuánto hacen estas cosas?" y fascinado agregó: "de casualidad abrí un mail, lo leí y me apunté". Otros reconocieron que esa era una forma de "vivir la revista".

Durante toda la ruta hicieron gala de lo informados lectores que son, haciendo preguntas interesantes y mostrando un altísimo interés. También respondieron con creces a cuestiones logísticas -¡les caracteriza la puntualidad! Y, como si los dioses romanos los hubieran premiado por ello, finalmente por la mañana nos acompañó un sol radiante y un clima casi veraniego: vivimos la cara amable de nuestro clima raro.

Experiencias NG foto: NG /Sylvia Roig

Experiencia National en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida foto: National Geographic/ Sylvia Roig

Tarde en el museo

Por la tarde tocó la visita al Museo Nacional de Arte Romano. Ya desde fuera, la espectacularidad del edificio de Rafael Moneo es de por sí un verdadero regocijo. Allí nos recibió la técnica y conservadora Nova Barrero Marín y su equipo de cuatro ‘voluntarios eméritos’. Nuevamente nuestros suscriptores se presentaron puntualmente a la cita a la espera de vivir la segunda parte de la jornada.

Y entonces sí: a los 15 minutos de comenzar el recorrido, y como diría Asterix, "se cayó el cielo’’ … mientras nosotros, tan felices bajo techo disfrutábamos de las piezas, mosaicos, y esculturas romanas cuya historia nos narraban los sabios emeritenses, con la calidez y cercanía de un mayor contando anécdotas de otros tiempos. La visita, como la del teatro, estaba programada para una hora y media, pero al final la mayoría se quedaron hasta el cierre del museo, una hora más de lo establecido.

Experiencia National exclusiva para suscriptores foto: National Geographic / Sylvia Roig

Valorando la suscripción

Para acabar esta crónica, os dejamos el correo que recibimos el lunes de parte de la suscriptora Gloria Hervás.

Buenos días, les escribo para hablarles de la experiencia vivida en el Teatro y el Anfiteatro Romanos y en el Museo Arqueológico de Mérida el día 22 de octubre.

En primer lugar, creo que la idea de celebrar el 25 aniversario de sus publicaciones de Historia, Geografía y otras con el sorteo de una visita guiada a lugares emblemáticos de nuestra historia, es muy interesante.

A veces, por el simple deseo de viajar, sin objeto definido, pasamos por esos lugares sin conocer la visión del historiador que, como nos ocurrió en la ciudad extremeña, era "juez y parte" de lo que relata. Esto le permitió contar anécdotas relacionadas con los edificios que fue describiendo lo cual hizo más amena la visita.

Para ello el equipo del National Geographic recurrió a expertos y voluntarios que fueron enriqueciendo nuestro paseo por las joyas del mundo clásico aludidas.

Así pues, la experiencia de Mérida, además de resultar agradable e ilustrativa, pienso que ha servido para conseguir una serie de objetivos los cuales es muy probable que se haya planteado este equipo:

- Revalorizar la ciudad que acoge los monumentos reseñados y otros igualmente bellos como el puente romano, la Alcazaba, el arco de Trajano...

- Potenciar la economía de esta ciudad en relación con la infraestructura hotelera, restauradora, y otros "negocios".

- Posibilitar que los lectores de las publicaciones de National puedan visitar "in situ" monumentos que, de una forma u otra, han sido reseñadas en algunas de esas publicaciones.

- Ayudar a valorar las huellas de nuestros ancestros que, en el caso de nuestro país, constituye un crisol de distintas culturas de las cuales la romana es una de las más importantes.

Por todo ello me alegra mucho haber podido asistir a esta visita a Mérida, a su teatro y anfiteatro, y al Museo, y agradezco el trato recibido por sus organizadores y guías.



Cordiales saludos.

Gracias, Gloria ¡y gracias a todos!