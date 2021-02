Científicas que han inspirado al equipo de National Geographic

Marta Cuadras, asistente de redacción de Historia National Geographic: "No hace demasiado que conozco la figura de Maria Montessori, autora de un método pedagógico que sigue tan vigente en la actualidad como a principios del siglo pasado cuando lo creó. Adentrándome en su trabajo y su biografía me parece increíble no haberla estudiado en la Universidad, en la Facultad de Psicología. Lo que más me sorprendió es su manera de hacer las cosas. Ella que siempre se negó a ejercer de maestra, única salida profesional para las mujeres en aquella época, logró ser la primera mujer licenciada en Medicina en la Facultad de Sapienza. Pero pronto se dio cuenta que el tratamiento médico era insuficiente para que los niños avanzaran en su desarrollo. Ironías de la vida, aceptó ser maestra en un centro de niños menores de 6 años del barrio de San Lorenzo, en Roma, un barrio marginal que la prensa solía llamarlo “la vergüenza de Italia”. A pesar de que sus colegas lo veían como un gran retroceso en su carrera, para Maria era un un gran desafío. Ese centro no era más que una habitación sencilla y gris sin mobiliario ni juguetes, pero no se desanimó. Compró plantas y peces de colores, y ella misma fabricó el material didáctico. Al principio acudieron unos pocos niños inseguros y “salvajes” aunque pronto se corrió la voz y en pocas semanas llegaron más alumnos. En tres meses se inauguró el segundo centro en el mismo barrio. No solo los niños habían mejorado en su comportamiento y aptitudes intelectuales; también las familias se habían contagiado del efecto Montessori. En las ventanas del barrio empezaron aparecer tiestos con flores y ya no se escuchaban tantos gritos ni insultos. Con pocos recursos y mucha voluntad se pueden hacer grandes cambios".

Foto: CordonPress