El biólogo español Enric Sala es premiado con la Medalla Hubbard de National Geographic

La National Geographic Society ha anunciado los cuatro premiados de este año por su trabajo en pos de la conservación. Entre ellos se encuentra el biólogo y conservacionista español Enric Sala, que ha sido galardonado con la Medalla Hubbard, el premio más prestigioso que otorga la institución, y que reconoce su larga trayectoria centrada en la protección de los mares y la creación de reservas marinas.

Este es uno de los premios anuales que otorga la National Geographic Society a personajes destacados por su compromiso con la conservación y la educación ambiental. El Premio Rolex National Geographic al Explorador del Año ha recaído en la keniata Paula Kahumbu, por su trabajo en favor de la protección de los elefantes en su país. Los Premios Buffet/National Geographic al Liderazgo en Conservación han sido concedidos al keniata Abdullahi Ali, fundador del Programa de Conservación del Hirola -más conocido como antílope de Hunter-; y al costarricense Bernal Rodríguez-Herrera, que ha dirigido varios programas de conservación de los murciélagos en su país natal.

Thank you ⁦@NatGeoMag⁩ for a wonderful article celebrating a decade of marine reserves with ⁦@NG_PristineSeas⁩ - and our future plans https://t.co/lT6TDvwmeR ⁦@macfound⁩ #100&Change pic.twitter.com/6Td456LYLL — Enric Sala (@Enric_Sala) August 14, 2020

Enric Sala y el proyecto Pristine Seas

El nombre de Enric Sala está particularmente asociado al proyecto Pristine Seas de National Geographic, que él mismo fundó en 2008 con el objetivo de concienciar a los líderes mundiales de la necesidad de proteger los mares, así como la documentación y el estudio científico de los ecosistemas marinos. A día de hoy, ha dado como resultado la creación de 23 de las reservas marinas más grandes del planeta, con una superfície de más de 6 millones de kilómetros cuadrados.

Sala y el proyecto Pristine Seas han obtenido otros reconocimientos destacables por parte de instituciones internacionales. En 2020 publicó el exitoso libro The Nature of Nature: Why We Need the Wild, en el que narra su trayectoria científica -cómo dejó su trabajo como profesor para dedicarse completamente a la conservación, puesto que “estaba cansado de escribir el obituario del océano”- y los descubrimientos que a lo largo de los años le han ayudado a comprender mejor el mundo marino.