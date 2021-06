Así son las ganadoras del II Concurso de Redacción Periodística para Jóvenes

Pensar en los océanos es evocar las grandes gestas de la Humanidad. Es imaginar aventuras, estudiar expediciones épicas en busca de nuevas tierras, soñar con civilizaciones y ciudades mitológicas sumergidas en los oscuros fondos marinos.… Así empieza el editorial titulado Azul Marino de Carmen Huan Moreno Lamadrid, que por su enorme calidad ha conquistado al jurado y ha sido ganador del primer premio en el II Concurso de Redacción Periodística para Jóvenes, convocado por la revista National Geographic España y RBA Libros. Lo ha hecho en la categoría Explorador 2, para alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.

Carmen Huan Moreno ha terminado el Bachillerato en el Instituto Herrera, en Herrera (Sevilla). Esta era la primera vez que se presentaba a un concurso literario o periodístico. Se decidió a hacerlo por casualidad. “Fue mi tía la que me informó sobre la convocatoria tras leerlo en Twitter”, nos cuenta Carmen. A partir de ahí toda su familia la animó a participar. Era algo que sonaba natural en una estudiante preocupada por el medioambiente desde su niñez. “He sido scout y he aprendido que debo conocer la naturaleza para poder protegerla”.

La inspiración la encontró ‘trabajando’, tal como decía Picasso que se debe dar con ella. En concreto, viendo un famoso documental, ‘My octopus teacher’ ('Lo que el pulpo me enseñó'). “Me conmovió y me dejó pensando en la necesidad de proteger los océanos y lo que estos habían supuesto a lo largo de la Historia”, nos explica Carmen.

El premio ha sido “como un regalo: me ha sorprendido, ilusionado y alegrado, todo a la vez”. Pero a pesar de su don para la escritura, la vocación de Carmen no es precisamente esta. Le preocupan la educación, la asistencia sanitaria y las desigualdades. “Considero que las dos primeras son un derecho y las últimas, una injusticia”. Y su anhelo es hacer una carrera vinculada a la sanidad: "Me imagino atendiendo a la salud de las personas y colaborando con asociaciones que protejan el medio ambiente”.

La ganadora en la categoría Explorador 1: Míriam Vallejo

Míriam Vallejo tampoco piensa en dedicarse al periodismo ni a la literatura. Ella ha sido la ganadora de la categoría Explorador 1 -para estudiantes de 3º y 4º de ESO- de nuestro concurso. “En concreto, Míriam ha acabado 3º de ESO en el IES Reyes Católicos de Málaga. "Después quiero hacer el Bachillerato científico tecnológico y estudiar arquitectura, para así dedicarme a construir edificios sostenibles que ayuden a tener un mundo mejor” nos asegura Míriam, que dice que también en un futuro se ve viajando por el mundo, adoptando animales y quizá formando una familia.

El hecho de crecer y vivir en Málaga ha influido en su conciencia ecologista y en su ánimo de preservar mares y océanos. Míriam se presentó al concurso con un editorial titulado A mí no me dan miedo los tiburones. “Soy muy afortunada de haberme criado en la costa malagueña, y el mar es algo que tengo muy presente en mi día a día”. Hablando sobre su familia afirma que “nos gusta cuidar de los seres del mar; aunque las medusas nos piquen siempre respetamos que el mar es su casa y no las solemos sacar, y si alguna vez hemos encontrado algún animal le hemos ayudado”.

Se considera activista: “Es ser una persona que se propone mejorar el planeta y actúa consecuentemente y tal y como digo en mi artículo somos la última generación que puede salvar al planeta. Todos deberíamos ser activistas”.

Míriam agradece la oportunidad y el premio: “National Geographic ha sido siempre una revista de referencia en casa y hemos visto casi todos los documentales del canal”. Fue su hermana -que sí quiere ser periodista- la que la animó a presentarse. “Al enterarse de que podía presentarse gente de mi edad, fue ella la que me avisó corriendo”, explica.

Era su primera vez en un concurso, ha tenido una altísima calidad, y ahí está su premio.

¡Enhorabuena, Míriam y Carmen!

¡Y felicidades también al resto de finalistas del certamen!