Así es la VII edición de Another Way Film Festival, el festival de cine sobre desarrollo sostenible

Bajo el lema ‘Aunemos esperanzas’, llega un año más este festival de cine sobre desarrollo sostenible. Con el propósito informar, educar y sensibilizar sobre los retos de la crisis climática, en esta edición los espectadores podrán disfrutar de 32 filmes en media docena de salas madrileñas, con la posibilidad de poder visualizarlas a través de Internet.

Repartidos entre documentales, películas de ficción y cortometrajes, el festival cuenta con temáticas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el vínculo del ser humano con las demás especies.

La cinta que inaugurará el festival será Dear Future Children, una película del director alemán Franz Böhm, que relata las peripecias de tres activistas luchando contra la injusticia en Hong Kong, Chile y Uganda. A diferencia del resto del festival, podrá verse de manera simultánea en una decena de ciudades españolas: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Mallorca, Pamplona, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vigo.

El festival también contará con la proyección de un documental producido por National Geographic. En Becoming Cousteau, la cineasta Liz Garbus analiza en profundidad la vida de Jacques Cousteau, sus icónicas películas e inventos, y las experiencias que le convirtieron en la voz medioambiental más singular y reconocida del siglo XX, y en el hombre que inspiró a varias generaciones a proteger la Tierra.

Comprometidos con el plan de conseguir un futuro sostenible para todos, Another Way Film Festival está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Impulsando un mensaje positivo y posible, la finalidad del festival es expandir el conocimiento así como la práctica de una vida en coherencia con los recursos del planeta a través de la cultura, en particular el cine.

En este enlace puedes consultar su programación completa y las diferentes actividades que se realizarán durante las fechas señaladas. De momento, aquí te dejamos con el tráiler del Another Way Film Festival 2021: