8 grandes voces históricas en defensa del planeta

Divulgador y naturalista por excelencia de las últimas 6 décadas, David Attenborough se ha ganado un lugar de honor en los televisores de todo el mundo gracias a su intrépido carácter, su profunda fascinación por el planeta y su icónica voz, aptitudes que sigue mostrando a sus más de 90 años frente a las cámaras de BBC Earth. Mucho antes de que se acuñara el término de "cambio climático", Attenborough ya había contemplado con sus propios ojos la innegable transformación que está sufriendo el planeta con el paso de los años en todas sus latitudes. Al frente de innumerables series documentales, Attenborough ha conseguido filmar todos los rincones de la Tierra, incluidos los más inhóspitos como las frías latitudes antárticas o las profundidades marinas, mientras que ha seguido con sus labores de concienciación y divulgación a través de la herramienta más poderosa que existe: las imágenes. Planeta Tierra y Planeta Azul han inspirado a millones de jóvenes, que han visto en Attenborough un profesor, pero también un testigo del cambio a escala planetaria que ha motivado la acción del ser humano. En 2020 estrenó en Netflix Una vida en nuestro planeta, el que posiblemente sea el último testimonio del naturalista británico, donde aseguró que, bajo su punto de vista, la emergencia climática no es la única amenaza que enfrenta la Tierra, sino que la destrucción de los ecosistemas está produciendo una pérdida de biodiversidad insostenible. "Nuestro futuro no cambiará si no cambiamos nuestra relación con los animales", afirma el veterano naturalista, aportando también una serie de posibles soluciones que podrían revertir la solución. A sus 94 años, su poder de concienciación sigue intacto, pero su objetivo está más claro que nunca: pasar el testigo a las nuevas generaciones.

Foto: Cordon Press