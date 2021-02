5 científicas españolas consiguen el premio L’Oréal-UNESCO "For Women In Science"

"El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres más que nunca". Así es el eslogan del programa L’Oréal-UNESCO “For Women In Science” que coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero, ha dado a conocer los 5 proyectos españoles desarrollados por investigadoras menores de 40 años que han obtenido este año el galardón.

Sus trabajos versan sobre temas muy diversos: desde el desarrollo de nuevos métodos de obtención y acumulación de energías renovables como el hidrógeno verde o la energía fotovoltaica, hasta la detección temprana de enfermedades oculares, pasando por el estudio de las propiedades de los neutrinos, que permitirían ampliar el conocimiento del universo y el desarrollo de nuevas tecnologías, y la aplicación de las matemáticas en geofísica para comprender mejor el funcionamiento del planeta.

La iniciativa “For Women In Science” lleva presente en España 21 años, desde que se otorgó el primer premio internacional a Margarita Salas. Desde entonces ha reconocido en nuestro país a 72 investigadoras y ha concedido ayudas por un valor total de 1,2 millones de euros. Una iniciativa que este año se antoja más necesaria que nunca, pues la ciencia es una parte importantísima ya no solo para conseguir una normalidad social gracias a la vacuna, sino también para reconstruir el entramado económico de España. Por eso, además, desde la organización han lanzado la campaña #QueremosCiencia para visibilizar la necesidad de las conocidas como disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). De manera más general, el Premio Internacional L'Oréal-UNESCO “For Women in Science”, creado en 1998, reconoce cada año a cinco eminentes científicas de cinco regiones del mundo.

Os presentamos a las cinco ganadoras de este año.