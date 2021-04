10 libros para disfrutar con mucha ciencia

Que nuestro intestino alberga una gran cantidad de bacterias no es una revolución, sí que lo es demostrar que el intestino mantiene una comunicación bidireccional con el cerebro. Resulta que los psicobióticos tienen algo así como un teléfono rojo, un enlace de comunicación directa que es clave para el bienestar emocional. ¿Pueden ser útiles los prebióticos y los probióticos? Scott C. Anderson, John F. Cryan, Ted Dinan explican en este ameno ensayo cómo podrían llegar a constituir una alternativa terapéutica para problemas mentales como depresión, ansiedad o autismo. Y eso sí es toda una revolución para nuestra flora intestinal y nuestro cerebro: “una revolución que cambia por completo antiguas doctrinas de casi todas las ramas de la biología, y que puede tener efectos sustanciales sobre las decisiones que tomemos para permanecer sanos y para tratar las enfermedades”, dice Scott C. Anderson en el prólogo.

