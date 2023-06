A pesar de lo que pueda aparentar, Gladis no hace referencia a ninguna especie de orca, sino que es un término atribuido a aquellas que entran en contacto con las embarcaciones. Los recientes ataques reportados por pescadores, navegantes y medios de comunicación de este tipo de animales a barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar hace que sea necesario revisar la situación y estos conceptos. ¿Es posible que no se esté dando la información o el punto de vista adecuado? Descúbrelo todo en el vídeo adjunto en este artículo y no te pierdas toda la información al respecto.