Es una creencia popular que los perros saben distinguir entre las buenas y las malas personas. Aunque sería discutible si los canes entienden los conceptos del bien y del mal, lo cierto es que saben distinguir cuándo alguien es de fiar o no. Diversos estudios de comportamiento canino han demostrado que los perros perciben cuándo alguien no es honesto, y no solo eso: recuerdan a esa persona y en adelante desconfiarán de ella.

Los perros detectan cuándo les engañan

Akiko Takoaka es investigadora en el Departamento de Psicología de la Universidad Rissho en Tokyo. Se ha especializado en cognición animal y ha llevado a cabo diversos estudios con perros que han dado interesantes resultados; y todos apuntan a una misma conclusión: los perros saben cuándo han sido engañados y lo recuerdan.

En uno de estos experimentos, una persona señalaba a los perros participantes un recipiente con comida, mientras que otra persona les indicaba un recipiente que estaba vacío, pero solo lo descubrían al examinarlo. A continuación se repetía el experimento, con un interesante resultado: los perros recordaban qué humanos les habían engañado y les ignoraban, mostrando enfado o indiferencia; en cambio, eran cariñosos con las personas que les habían “dicho la verdad”.

Es más, algunos incluso pueden detectar cuándo se les está intentando embaucar. Recientemente se realizó en Finlandia un estudio para determinar la inteligencia de diversas razas de perros, de acuerdo a diversos parámetros como la memoria o la sociabilidad. Una de ellas, el hovawart – una raza de perro guardián originaria de la Selva Negra – demostró ser capaz de detectar a priori cuándo le estaban engañando indicándole un recipiente vacío, demostrando que confiaba en su propia percepción incluso si esta entraba en contradicción con las indicaciones de los humanos.

También saben cuAndo alguien se comporta mal con sus dueños

Los perros no solo son perspicaces a la hora de detectar cuando se les engaña: también han demostrado ser capaces de entender cuando alguien es desagradable con su familia humana, y de comportarse en consecuencia. Lo demuestra un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Kyoto.

En dicho experimento, participaron diversos perros acompañados por sus dueños y varios voluntarios a los que no conocían. A algunos de estos voluntarios se les pidió que se comportaran de forma amable con el dueño de los perros en presencia del can, mientras que a otros se les pidió que se comportasen de forma desagradable con el dueño, gritándole y haciendo gestos agresivos. A continuación, los voluntarios ofrecieron comida a los perros: los que se habían comportado de forma amable con los dueños vieron que los canes aceptaban su comida y eran cariñosos con ellos, mientras que los que habían sido desagradables se encontraron con una actitud de rechazo o de hostilidad por parte del animal.

Todos estos estudios de psicología canina demuestran una cosa: los perros saben "calar" a las personas malas y embusteras. Y también que no olvidan fácilmente un engaño o un desaire hacia ellos o hacia sus compañeros.