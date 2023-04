La cría de perros para generar las más de 400 razas que existen implica la selección de determinadas características. En algunos casos, rasgos genéticos que serían considerados mutaciones son preservados por su utilidad o por preferencia estética. Estos son algunos curiosos perros “mutantes”.

Basenji, el único perro que no ladra nunca

iStock / Madjuszka

La particularidad más extraña de esta raza es que es el único tipo de perro que no ladra nunca, o más bien que no es capaz de hacerlo. El basenji es una raza originaria del África central que comparte características anatómicas con los perros salvajes: una de estas es la estructura de la laringe y sus cuerdas vocales, que son más estrechas y planas de lo que es habitual en su especie. A causa de esto no es capaz de ladrar, pero sí de emitir un peculiar aullido que algunos encuentran parecido al yodel o canto tirolés.

Otra de las peculiaridades de estos perros es que no “huelen a perro”. El olor de la mayoría de canes se debe a una capa de grasa que tienen bajo el pelaje y que les protege de la deshidratación: cuando este capa de grasa se moja, en ella se desarrollan bacterias que son las responsables del mal olor. El basenji tiene el pelaje muy corto y le gusta mucho acicalarse, como lo haría un gato, por lo que estas bacterias no se desarrollan.

Lundehund noruego, el perro con seis dedos

iStock / slowmotiongli

Esta raza noruega tiene bastantes peculiaridades. Por ejemplo, pueden cerrar sus conductos auditivos para protegerlos del agua o de la suciedad si se meten en madrigueras, ya que son perros cazadores. Pero su característica más notable es la polidactilia, una mutación genética que proporciona un dedo extra. Debido a eso, el lundehund tiene seis dedos en vez de cinco, con un hallux o dedo gordo a cada lado de cada pie.

¿Por qué seleccionar deliberadamente individuos con una mutación genética? Hay una razón práctica: esta raza fue criada para la caza de frailecillos, de la cual proviene su nombre (lunde significa frailecillo en noruego y hund, perro en alemán) Con miras a esta finalidad,se seleccionaron para la cría perros con polidactilia porque el dedo extra proporciona un mejor agarre a las rocas y por lo tanto eran mejores para cazar frailecillos, que viven en los acantilados.

Crestado chino sin pelo, el perro con melena

Tommy Gildseth

El crestado chino sin pelo tiene el dudoso honor de haber ganado 6 veces el “premio” a la raza canina más fea. No es que sea feo, pero tiene una belleza peculiar: su característica es que solo tiene pelo en la cabeza, en la cola y en las patas, mientras que el resto del cuerpo es lampiño. Pero en realidad esta raza tiene dos variedades, una de las cuales sí tiene pelo por todo el cuerpo.

Esto se debe a que el gen responsable de que le crezca el pelaje es recesivo, por lo que para obtener un crestado chino con pelo por todo el cuerpo hay que cruzar dos individuos que lo tengan. En caso contrario, solo le crecerá en algunas partes del cuerpo. El caso del crestado chino es particular porque la mayoría de perros lampiños carecen de pelaje por todo el cuerpo o bien tienen un poco en zonas localizadas, pero en ningún caso una melena como la de esta raza.

Shar pei y chow chow, perros con la lengua morada

iStock / Iurii

El shar pei y el chow chow (en la foto) son dos razas chinas que, sin ser parientes cercanos, comparten un curioso rasgo común: su lengua es de un tono morado que va desde el azul añil hasta casi negro. Son las dos únicas razas reconocidas con esta particularidad.

Este color se debe a que ambas razas poseen una concentración más elevada de células pigmentarias en la lengua. Se trata del mismo tipo de células que otros perros tienen en los labios y que les dan color negro, pero el shar pei y el chow chow las tienen por toda la boca, de modo que las encías y el paladar también son negros, mientras que la lengua es de un tono morado.

Tres perros con nariz doble: pachón navarro, catalburun y sabueso tigre andino

CC

La nariz bífida es una mutación genética que puede afectar a cualquier perro y que consiste en que el labio superior y la nariz se encuentran dividos por la mitad, como resultado de una formación incompleta. Aunque se considera una malformación, hay tres razas que tienen como característica propia la nariz bífida: se trata del pachón navarro, el catalburun (un perro de caza turco, en la foto) y el sabueso tigre andino.

Esta característica se seleccionaba durante la cría porque se creía que mejoraba el olfato del perro. Esto no solo es incorrecto, sino que la nariz bífida puede generar problemas de comportamiento, ya que en la parte central del hocico se encuentran estructuras olfativas que no se llegan a formar a causa de esta mutación, lo cual genera alteraciones del comportamiento como agresividad y falta de interés sexual. También carecen de septo pelúcido, una membrana que interviene en la regulación del ciclo del sueño, provocando alteraciones del mismo.