Mitos y verdades sobre las cucarachas

Pueden sobrevivir semanas sin cabeza

Una de las ideas más extendidas por el imaginario colectivo es que las cucarachas son capaces de sobrevivir sin cabeza. Aunque cueste creerlo, es cierto. Estos insectos mueren antes por hambre que por el hecho de ser decapitadas, algo que se debe, en parte, al sistema nervioso descentralizado y a que no respiran por la nariz ni por la boca. Joseph G. Kunkel, bioquímico de la Universidad de Massachusetts Amherst, experto en el estudio de las cucarachas, lo compara con una decapitación humana. En primer lugar, en nuestro caso la pérdida de la cabeza provocaría que perdiésemos mucha sangre, lo que provocaría indefectiblemente la muerte. En segundo lugar, respiramos por la boca o por la nariz, una función controlada por el cerebro, por lo que, al perder la cabeza, también perderíamos la respiración. Las cucarachas, sin embargo, no tienen el mismo sistema circulatorio que los humanos: su sistema vascular es mucho menos extenso, lo que facilita la circulación. Además, respiran a través de espiráculos, una función que pueden seguir haciendo si pierden la cabeza, pues no es controlada por el cerebro. Por si fuera poco, habría que recordar que las cucarachas son animales de sangre fría, que no necesitan gastar energía para calentarse, lo que les aporta un importante ahorro energético, además de una reserva extra por sobrevivir.