Desde especies únicas de baobab hasta lémures de todos los tamaños y características, la isla de Madagascar es uno de los puntos calientes de biodiversidad más importantes del mundo. Aproximadamente el 90% de sus especies de plantas y animales no se hallan en ningún otro lugar.

Después de que los humanos se establecieran en la isla hace unos 2.500 años, Madagascar experimentó diversas extinciones, entre las que se incluyen la de los icónicos lémures gigantes, varias especies de aves, o los peculiares elefantes e hipopótamos enanos.

Foto: Chien C. Lee

Sin embargo y pese a ello, a diferencia que ocurre en la mayoría de las islas, la fauna de Madagascar sigue estando relativamente intacta. Más de doscientas especies de mamíferos aún sobreviven en ella, incluidas especies únicas como la fosa y el lémur de cola anillada. Pero de manera alarmante, más de la mitad de estas especies están amenazadas de extinción, principalmente debido a la influencia humana, por lo que los científicos no dejan de preguntarse: ¿Cuánto han perturbado los seres humanos el estado natural de Madagascar, y qué está en juego si este cambio ambiental continúa?

Mamíferos malgaches, únicos y amenazados

Para responder a estas preguntas, un equipo de paleontólogos de Estados Unidos, Europa y Madagascar elaboró mediante un conjunto de datos sin precedentes un modelo que describe las relaciones evolutivas de todas las especies de mamíferos que estaban presentes en Madagascar en el momento en que los humanos colonizaron la isla.

Foto: Chien C. Lee

Los detalles de su investigación, la cual incluyó tanto a las especies extintas que solo se conocen a partir de restos fósiles, como a todas las especies vivas de mamíferos malgaches, se recogen en un artículo que bajo el títuloThe macroevolutionary impact of recent and imminent mammal extinctions on Madagascar, se publicó recientemente en la revista Nature.

De este modo, los investigadores identificaron 249 especies en total, 30 de las cuales ya están extintas. De hecho, más de 120 de las 219 especies de mamíferos que permanecen en la isla hoy en día están clasificadas como amenazadas de extinción por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a la destrucción del hábitat, el cambio climático y la caza.

Más de 120 de las 219 especies de mamíferos que habitan Madagascar en la actualidad están clasificadas como amenazadas de extinción

Utilizando un modelo de simulación por ordenador basado en la teoría de la biogeografía de las islas, el equipo descubrió que se necesitarían aproximadamente 3 millones de años para recuperar el número de especies de mamíferos que se perdieron en Madagascar desde que llegaron los humanos.

Foto: Chien C. Lee

Sin embargo, si las especies actualmente amenazadas se extinguiesen, esta recuperación tomaría mucho más tiempo: se necesitarían unos 23 millones de años de evolución para recuperar el mismo número de especies, una cifra que solo en la última década ha aumentado en varios millones de años a medida que crece el impacto humano en la isla.

Madagascar podría enfrentar una nueva oleada de extinción inminente

El asombroso tiempo que se tardaría en recuperar esta diversidad sorprendió a los científicos: "es un periodo de tiempo mucho mayor que lo predicho por los que estudios previos han encontrado en otras islas, como Nueva Zelanda o el Caribe", explica el líder del estudio, Luis Valente. Los resultados de esta nueva investigación, sugieren que una ola de extinción con un profundo impacto evolutivo es inminente en Madagascar a menos que se tomen medidas inmediatas de conservación.

No obstante, el trabajo encuentra que con las medidas adecuadas aún podemos preservar más de 20 millones de años de historia evolutiva única en la isla y en la Tierra. "Ya sabíamos que Madagascar era un punto caliente de biodiversidad, pero este nuevo estudio pone en contexto cuán valiosa es esta diversidad", añade Valente. "Nuestros hallazgos subrayan los beneficios potenciales de la conservación de la naturaleza en Madagascar desde una nueva perspectiva evolutiva", concluye.