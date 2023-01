Desde que comenzara su estudio en profundidad en la década de los años 70, los tiburones de todo el mundo han visto mermadas sus poblaciones hasta en un 71%. Es por ello que entender cualquiera de los aspectos de la biología de los escualos resulta esencial para su conservación.

En este sentido, los tiburones, además de otras especies del grupo de los elasmobranquios como las rayas, son algunos de los animales que realizan las migraciones más largas del mundo. Se trata de especies muy móviles cuyos hábitats pueden abarcar miles de kilómetros. También se caracterizan por una gran fidelidad para con el lugar del que proceden y por que a lo largo de su vida regresan en diversas ocasiones a lugares específicos de cría o alimentación, una hazaña que se revela tanto más increíble cuando tenemos en cuenta que su mundo, el vasto océano, es un universo tridimensional, uniforme y carente de fronteras físicas o hitos que puedan servir como referencia para la orientación de estos animales.

No obstante, cuando pensamos en los tiburones y su modo de entender el mundo, no podemos hacerlo en los mismos términos que respecto de otros animales. Y es que pese a tener un potente sentido del olfato y un agudo oído, a la hora de orientarse en el océano los tiburones han desarrollado, del mismo modo que las aves, un exclusivo sistema de navegación en el que se valen de los campos magnéticos terrestres.

De hecho, los investigadores saben desde hace mucho tiempo que los elasmobranquios son sensibles a los campos electromagnéticos, por lo que la posibilidad de que los tiburones usasen sus órganos electrosensoriales para de alguna obtener información del campo magnético de la Tierra con fines de navegación, no era algo nuevo.

Sin embargo, pese a lo probable de la hipótesis, los científicos nunca habían podido demostrar los mecanismos subyacentes a esta habilidad. Esto, no obstante, cambió en el año 2021, cuando el equipo de investigadores liderado por el experto en políticas marinas de la Universidad del Estado de Florida, Bryan Keller, decidió estudiar el comportamiento ante los campos magnéticos terrestres de un grupo de tiburones de cabeza de pala -Sphyrna tiburo- una especie de tiburón martillo que puede hallarse en las aguas de las dos márgenes del continente americano, y que cada año regresa a los mismos estudios tras su migración.

Foto: iStock

Para ello capturaron 20 ejemplares de la especie, y mediante el empleo de bobinas Merritt expusieron a los animales a condiciones magnéticas que representan lugares a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de captura. Con ello, mediante campos magnéticos inducidos los científicos pudieron demostrar que los tiburones eran capaces de interpretar el magnetismo terrestre y orientarse en base a este. Por ejemplo, los tiburones comenzaron a nadar hacia el norte cuando las señales magnéticas les hicieron pensar que estaban al sur de donde deberían estar.

Así, los resultados del estudio, publicado en la revista Current Biology bajo el título Map-like use of Earth´s magnetic field in sharks, arrojan que el campo geomagnético terrestre proporciona a los tiburones una información que puede funcionar tanto de mapa como de brújula. El mapa permitiría que los animales obtengan información espacial relativa a su ubicación, mientras que la brújula permite que estos mantengan un rumbo dirigido, y juntos, estos facilitan migraciones exitosas de los tiburones: un hallazgo con profundas implicaciones en la conservación de numerosas especies de tiburones y rayas, ya que permitirá a los científicos predecir de forma mucho más precisa su localización y comportamiento a lo largo de año.