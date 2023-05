¿Alguna vez te has preguntado si tu perro entiende lo que le dices? La respuesta es que sí, hasta cierto punto, y no solo eso: es capaz de distinguir cuando le hablan en su idioma habitual o en uno que no conoce e incluso, en ciertos casos, aprender a responder a más de un idioma. Su cerebro retiene los patrones fonéticos que escucha con frecuencia y, de este modo, es capaz de asociar un cierto número de palabras con su significado.

Es sabido, desde hace ya años, que los perros son capaces de aprender entre 150 y 200 palabras, aunque ese número varía en función de diversos factores, especialmente la edad, y algunos perros lo han superado. Las palabras que aprenden, además de su nombre, suelen ser instrucciones, acciones cotidianas y cosas que les gustan especialmente, como sus comidas favoritas.

Lo que hacen realmente es memorizar un cierto patrón fonético – es decir, una sucesión de sonidos en un orden determinado –, acompañado muchas veces de un tono de voz característico: el llamado “lenguaje de bebé”, con el que saben que les estamos hablando específicamente a ellos. Puesto que les resulta más fácil memorizar palabras cortas, los instructores caninos suelen dar instrucciones en inglés, ya que están compuestas de una sola sílaba.

Los perros pueden distinguir la voz de sus cuidadores en aparatos electrónicos, aunque su reacción suele ser de confusión debido a la ausencia física de la persona.

Aprender idiomas con El principito

Por este mismo motivo, los perros son capaces de distinguir entre idiomas, o para ser exactos, cuándo se les habla en su idioma habitual o en uno desconocido para ellos. Cada idioma tiene sus propios patrones fonéticos y entonación, que el perro puede distinguir entre sí; distinción que le resultará más fácil cuanto más diferentes sean entre sí los idiomas.

Se ha comprobado científicamente que los perros tienen reacciones distintas cuando les hablan en un idioma que conocen o en uno desconocido. Laura V. Cuaya, investigadora de la Universidad Eotvos Lorand de Budapest, se mudó a Hungría desde México y tuvo curiosidad por saber si su perro Kun-Kun se daba cuenta de que la gente hablaba un idioma distinto en su nuevo país, así que puso en marcha un estudio.

En él, se seleccionaron 18 perros cuyos dueños solo les hablaban en español o en húngaro, incluyendo al propio Kun-Kun. Se les colocaron unos auriculares y se les hizo escuchar fragmentos de El principito en ambos idiomas mientras se les realizaba un escáner cerebral. El resultado fue que su cerebro mostraba una actividad distinta cuando el perro escuchaba el cuento en su idioma habitual o en el que no conocía, por lo que el estudio concluyó que eran capaces de identificar su “idioma materno”.

Kun Kun, el perro de la investigadora Laura V. Cuaya, durante el estudio.

Perros políglotas

La siguiente pregunta, casi de forma inevitable, es si los perros son capaces de aprender más de un idioma. La respuesta es que sí y, de hecho, se hace con bastante frecuencia incluso aunque no le demos importancia: sucede en dos casos.

El primero es cuando el perro es criado desde pequeño por más de una persona y sus cuidadores hablan habitualmente en lenguas distintas. Del mismo modo que un bebé aprende a distinguir entre el idioma de ambos progenitores, también lo puede hacer un perro: adopta como habituales los patrones fonéticos y las inflexiones de voz de ambas lenguas y es capaz de asumir que ambos pueden usarse para hablarle, pero al mismo tiempo es consciente de que son distintos.

El segundo caso es cuando se les entrena para obedecer ciertas instrucciones. Como se ha dicho anteriormente, en muchas lenguas se suele usar el inglés porque las palabras monosilábicas son más fáciles de memorizar: sit (siéntate), stop (quieto), come (ven), etc. Pero aquellos cuya lengua materna es el inglés a veces usan instrucciones en alemán, precisamente para distinguirlas del habla habitual. Esto se hace especialmente con perros de trabajo, que deben ser capaces de entender de inmediato cuándo se les está dando una instrucción y actuar rápidamente.