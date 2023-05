Los zorros amansados pueden tolerar la convivencia con humanos, pero no suelen buscar el contacto con ellos y pueden mostrar comportamientos agresivos si se sienten amenazados.

Al contrario que los perros y gatos, no se les puede educar para vivir en espacios interiores ya que tienen comportamientos destructivos y molestos como rascar, morder y marcar con orina (la cual, además, tiene un olor muy fuerte).

