Curiosidades sobre el panda gigante

Tienen un pulgar oponible

Es probable que todos los que hayáis visto cómo comen los pandas gigantes hayáis quedado maravillados por la destreza que tienen estos animales para manipular las cañas de bambú. Esto se debe a un falso pulgar que tienen en sus garras, fruto de un proceso evolutivo muy peculiar. En realidad, no es un pulgar al uso: no es un dedo oponible como el nuestro, sino que se trata de una prolongación de uno de los huesos que conforman la muñeca de estos animales. Hace años, un estudio publicado en la revista Sciences of Nature concluyó que su función inicial no era otra que la de locomoción, pues les servía para sujetarse y desplazarse por las ramas de los árboles.