Vota y decide la mejor foto de naturaleza de 2022

That’s the spot!

En el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, en las cercanías de un campamento de descanso, Richard Flack descubrió una bandada de gallinas de Guinea con cresta que no eran tan huidizas como de costumbre y que le permitieron seguirlas mientras se alimentaban.

Una de las gallinas de Guinea comenzó a rascarse don la cabeza de otra, y la destinataria se quedó allí inmóvil por unos momentos con la boca y los ojos muy abiertos, como diciendo "ese es el lugar, sigue adelante". Richard reflexiona: "No es frecuente capturar la emoción en los rostros de los pájaros. . . Pero no había duda: ¡esa era una gallina de Guinea satisfecha!

Canon R5 + 600mm f4 IS III lens; 1/500 sec at f6.3 (+0.3 e/v); ISO 5000; no flash