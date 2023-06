Las mejores imágenes de la Vía Láctea de 2023

Por sexto año consecutivo, el blog de fotografía y viajes Capture the Atlas acaba de dar a conocer su selección anual de las mejores fotografías de la Vía Láctea; una colección de imágenes que en el marco del certamen anual Milky Way Photographer of the Year, se publica cada año a finales de mayo coincidiendo con el pico de la temporada de la Vía Láctea.

La temporada de la Vía Láctea abarca de febrero a octubre en el hemisferio norte y de enero a noviembre en el hemisferio sur, siendo el mejor momento para observarla y fotografiarla entre mayo y junio, coincidiendo con el máximo número de horas de visibilidad en ambos hemisferios.

Otro requisito para contemplarla en todo su esplendor es la presencia de cielos oscuros alejados de la contaminación lumínica. En este sentido lo más recomendable es alejarse lo más posible de ciudades, y si es posible, a zonas elevadas, dos factores que contribuyen, aún más si es posible, a la espectacularidad de las 25 fotos finalistas seleccionadas de entre las más de 3.000 imágenes recibidas durante la presente edición.

Dan Zafra, editor de Capture the Atlas, selecciona estas fotos durante todo el año a la búsqueda no solo de las imágenes capturadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos del mundo, sino también de nuevos talentos y lugares donde la Vía Láctea no se haya fotografiado antes, como las imágenes tomadas desde Socotra y Madagascar en la edición de este año, las cuales os mostramos en esta galería junto a una selección de las mejores.