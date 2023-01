Las mejores fotos submarinas de 2023

Chew With Your Mouth Closed!

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Marine Life Behaviour

"Capturé esta imagen mientras exploraba un manantial y un río de agua dulce. Aunque me dispuse a buscar manatíes, mi atención fue capturada por esta tortuga mordedora común. Pasé varias horas observándola a una distancia respetuosa y moviéndome para hacer imágenes de vez en cuando. Este individuo es aparentemente ciego y no parecía importarle mi presencia. Se ocupaba de sus asuntos alternativamente descansando, respirando y buscando alimento. En un momento se encontró con un pez plano muerto, comúnmente conocido como gargantilla de cerdo. El nombre del pez precede de la tendencia de sus espinas a quedar atrapadas en las gargantas de los cerdos cuando carroñean. Las espinas, sin embargo, no fueron rival para esta tortuga. Se colocó el pescado en la boca y comenzó a raspar las espinas con las patas delanteras, como se muestra aquí. Una vez satisfecha, se tragó el resto del pez entero. Las tortugas mordedoras comunes juegan un papel importante, ya que se alimentan de carroña de los ecosistemas acuáticos en el sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, la especie es omnívora y también consumirá vegetación y presas vivas".

Canon 7D Mark II, Tokina Fisheye Lens, Ikelite Housing, Dual Ikelite DS160 Strobes; ISO 800, F16, 1/125 sec