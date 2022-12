Las mejores fotos de auroras boreales de 2022

Foto: Douglas Thorne / Northern Lights Photographer of the Year 2022

Nugget Point Lighthouse Aurora

Faro de Nugget Point, Nueva Zelanda.

El faro de Nugget Point se encuentra en la parte oriental de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Se encuentra por encima de estas famosas rocas, que el capitán Cook bautizó así porque parecían piezas de oro. El faro está situado en un precipicio, donde el océano se une con el cielo. Desde aquí se obtienen vistas panorámicas de los mares del sur, por lo que es un lugar de ensueño para los fotógrafos.

Una mañana de otoño llegué aquí temprano para capturar la Vía Láctea elevándose sobre el faro. Era una imagen que había planeado capturar durante mucho tiempo. Sin embargo, fui recibido por una visitante sorpresa. La Aurora Austral comenzó a brillar y sus rayos de luz se reflejaron sobre el océano. Cambié mi enfoque rápidamente y me emocioné cuando empezaron a aparecer destellos amarillos y rojos en mi encuadre.

Finalmente, la Vía Láctea y la Aurora comenzaron a sincronizarse armoniosamente, dando como resultado esta imagen. Me encanta la direccionalidad y la forma en que la Vía Láctea rodea a la Aurora. Pero, sobre todo, me encanta que ésta no sea la imagen que había planeado. Me recuerda que, a veces, las mejores fotos ocurren de forma inesperada. Hay que arriesgarse y explorar porque nunca se sabe lo que se puede encontrar.