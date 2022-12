El conservacionista nepalí Rinzin Phunjok Lama camina por las remotas tierras de su Humla natal, con las cimas del Annapurna I y II como telón de fondo. Esta vasta área de 6.000 kilómetros cuadrados es el territorio no protegido más grande de Nepal. Aquí viven algunas de las especies más amenazadas del mundo, como el leopardo de las nieves, el lobo del Himalaya o el oso tibetano.

Sucedió en el distrito nepalí de Taplejung el 23 de septiembre de 2006. Era sábado, llovía, y un helicóptero cruzaba el cielo con 24 personas a bordo, entre ellas destacados expertos conservacionistas nepalíes y representantes gubernamentales. El grupo regresaba de una ceremonia en la que el Gobierno de Nepal había cedido a una coalición de comunidades locales la gestión del Área de Conservación Kangchenjunga, una zona protegida del Himalaya situada en el este del país, cerca de la frontera con la India. Fue un evento que llenó de optimismo y esperanza a los habitantes del lugar. Para ellos representaba una oportunidad de futuro: manejar de forma sostenible su territorio natural les permitiría mejorar sus economías de subsistencia. Sin embargo, la alegría quedó truncada a las pocas horas, cuando corrió la noticia de que el helicóptero se había estrellado sin dejar supervivientes.

Foto: @Rolex/Mark Latzel

Rinzin Phunjok Lama pertenece a una nueva generación de conservacionistas nepalíes que reemplazaron a sus 23 predecesores fallecidos en un fatídico accidente de aviación. El biólogo explora a diario este vasto y agreste territorio situado a 5.000 metros de altitud y apunta las especies que ve y cualquier incidencia relevante. También controla que las cámaras trampa estén en buen estado y que la nieve no obture el objetivo.

La catástrofe hizo que de un plumazo desaparecieran de la escena gran parte de los líderes de la conservación de Nepal. ¿Cómo iba a reponerse el país de tamaña pérdida de experiencia y capacidad de trabajo? Pronto se hizo patente que Nepal necesitaba con urgencia que una nueva generación tomara el relevo y siguiera con la labor de quienes habían perdido la vida de forma tan trágica. Se requerían nuevos talentos al servicio de la conservación de estos hábitats montañosos donde se yerguen algunas de las cimas más altas de la Tierra.

Aunque entonces aún era demasiado joven para saberlo, un muchacho de 14 años llamado Rinzin Phunjok Lama fue una de las personas que pronto tomaría el testigo. Miembro de la comunidad budista tibetana de Nyinba, una pequeña aldea del distrito de Humla, situado en la provincia de Karnali, en el noroeste de Nepal, Rinzin se convertiría en uno de los líderes de la nueva hornada de conservacionistas de su país y en un biólogo de renombre internacional cuya trayectoria le granjearía en 2021 el Premio Rolex a la Iniciativa, unos galardones que la prestigiosa firma relojera otorga desde hace más de cuatro décadas para apoyar la labor de personas excepcionales con proyectos que pueden cambiar el mundo y mejorar la vida en el planeta. Hombres y mujeres que, como Rinzin, demuestran tener el coraje y la convicción necesarios para asumir grandes desafíos.

Nepal necesitaba con urgencia que una nueva generación tomara el relevo en el mundo de la conservación.

En el caso de este joven nepalí, dedicar su vida a preservar el ecosistema transhimalayo, donde habitan especies tan emblemáticas como el esquivo leopardo de las nieves (Panthera uncia), por el que siente especial fascinación, pero también el lobo del Himalaya (Canis himalayensis), el oso tibetano (Ursus thibetanus), el yak salvaje (Bos mutus), el argalí (Ovis ammon), el kiang (Equus kiang), el ciervo almizclero (Moschus leucogaster) y otras especies de la fauna salvaje nepalí de gran altitud.

Foto: Thomas Sbampato/ImageBroker/Age Fotostock

Los leopardos de las nieves están adaptados a sobrevivir en ecosistemas alpinos extremos y son sumamente esquivos. La mejor temporada para avistarlos es el invierno, aunque son muy difíciles de ver.

El detonante que hizo que Rinzin emprendiera su camino como conservacionista se produjo cuando tenía 17 años. Nunca lo olvidará, pues fue la primera vez que vio un leopardo de las nieves. «Bueno, en realidad fueron dos», apunta. Acababa de regresar de Katmandú, donde había terminado los estudios de secundaria porque, tras estallar la guerra civil, en 1996, sus padres consideraron que allí estaría más seguro que en su Humla natal.

«Estaba caminando por la montaña cuando de repente vi una pareja de leopardos de las nieves. Entonces apenas sabía nada de ellos. Para mí eran simplemente dos gatos enormes y me asusté tanto que hasta cogí una piedra por si tenía que defenderme. No se la tiré, ¡lo prometo! –cuenta, riendo–. Solo chillé para ahuyentarlos. Pero aquel encuentro me marcó. Fue tan inspirador que, gracias a eso, hoy soy un biólogo dedicado a la preservación de este magnífico felino, una misión a la que quiero dedicar toda mi vida».

Sin duda es un objetivo loable, porque la población de este «gato grande» ha caído un 20 % en los últimos 20 años. Las causas de su declive son la caza ilegal y la pérdida de hábitat. La primera, a manos de los furtivos que comercian con su piel y sus huesos, muy demandados en la medicina tradicional asiática, o a manos de los ganaderos, que los abaten para que no ataquen a su ganado. La segunda, a consecuencia del cambio climático, la deforestación, los incendios forestales, la ganadería y la construcción de nuevas infraestructuras. En libertad hoy subsisten alrededor de 4.000 ejemplares, repartidos por las altas montañas de 12 países de Asia, sobre todo en Nepal, Bután, China, India, Pakistán, Afganistán, Rusia y Mongolia.

En este lugar remoto y de naturaleza extrema, el objetivo de Rinzin Phunjok Lama es que la preservación de la fauna redunde en un mejor futuro para toda la comunidad.

Después de aquel encuentro impactante, Rinzin Phunjok Lama decidió formarse como conservacionista y se graduó en el Instituto Forestal de Pokhara, situado a 200 kilómetros al oeste de Katmandú. Luego, becado por World Conservation Network (WCN), organización dedicada a la preservación de la vida salvaje, se fue a estudiar a Alemania. «Y regresé a Nepal convertido en el primer graduado en Ciencias Ambientales de Humla», afirma, con una sonrisa de satisfacción. Por el camino conoció a un hombre al que admiraba muchísimo: el biólogo Rodney Jackson, natural de Zimbabwe y uno de los mayores expertos en el leopardo de las nieves, quien llegaría a ser su mentor. Jackson había ganado un Premio Rolex en 1981 que le permitió iniciar el mayor estudio jamás realizado sobre esta especie misteriosa y míticaNational Geographicun exhaustivo seguimiento de la especie durante dos década

, una de las más esquivas y amenazadas del mundo. Colocó radiocollares a algunos ejemplares –la hazaña fue objeto de la portada de

en junio de 1986–, lo que le permitió hacer

s. «La esperanza para el leopardo de las nieves reside en gente joven como Rinzin Phunjok Lama», declaró Jackson en 2018 durante la celebración del encuentro anual de WCN.

Foto: ©Tashi R. Ghale

Rinzin Phunjok Lama charla en el interior de una tienda con un grupo de pastores locales, a los que anima a involucrarse en la preservación de la fauna de este rico ecosistema.

De nuevo en su querida Humla, según él «uno de los parajes más remotos, ricos y bellos en lo que respecta a biodiversidad, un lugar inspirado en la filosofía budista que promueve la compasión, la coexistencia y una relación equilibrada entre humanos y naturaleza», Rinzin logró una proeza: aprendió a fotografiar al enigmático felino con cámaras trampa, una difícil tarea que consiguió por primera vez un 28 de julio. «¡Justo el día de mi cumpleaños!», recuerda. Poco a poco su proyecto para proteger al leopardo, y en general a todas las especies del ecosistema transhimalayo, fue tomando forma. El primer paso fue ganarse la confianza de las comunidades locales, en especial la de los pastores. Para ellos, el leopardo de las nieves representa al asesino que causa estragos en los rebaños de yaks, su principal fuente de sustento. Acostumbrados a pacer en el mismo lugar que otra de las presas favoritas del leopardo, la cabra azul del Himalaya (Pseudois nayaur), los rumiantes se juntan siempre en las mismas zonas, algo que sabe muy bien «el fantasma de las montañas» cuando sale de caza en las horas crepusculares. ¿Cómo podía resolver ese conflicto?, se preguntó Rinzin, convencido de que tenía que encontrar un planteamiento integrador que protegiera a la vez al ganado y al depredador. Se le ocurrieron dos sistemas: por una parte, colocar una luz de carga solar que emite haces de colores en los lugares donde descansan los yaks. El leopardo asocia esos dispositivos luminosos a la presencia humana y no osa acercarse. Eso, además de disuadir a los felinos, lleva parejo otro beneficio: los pastores duermen mucho más relajados. Y por otra parte, construir corrales de piedra a prueba de depredadores.

"Debemos asegurarnos de que nuestra labor beneficie a las comunidades locales. Deben sentirse empoderadas para participar. Yo comparto su cultura y su religión"

Pero el fundamento de su misión es contar con la confianza y la implicación de los pastores. «Hablo mucho con ellos, ya que son los primeros que pueden beneficiarse de la preservación del leopardo de las nieves. Sin duda, la especie tiene un gran potencial para atraer turismo de naturaleza y, en consecuencia, para generar riqueza en el territorio», explica. Por eso anima a las gentes de Humla a establecer pequeños negocios que ofrezcan desde productos ecológicos locales o piezas de indumentaria tradicional hasta actividades de senderismo y ecoturismo. «Debemos asegurarnos de que nuestra labor beneficie a las comunidades locales. Deben sentirse empoderadas para participar. Yo comparto su cultura y su religión. Eso ayuda mucho», afirma.

Otra línea de trabajo que desarrolla permanentemente es la educación ambiental. Rinzin acude con frecuencia a las escuelas para explicar a los niños y niñas los secretos del elusivo leopardo. «Mi objetivo es despertar su interés por la conservación de la vida salvaje y motivarlos a convertirse en los conservacionistas del futuro en sus comunidades», dice el científico. Pero no quiere que sus acciones se constriñan al ámbito natural del leopardo de las nieves: el mensaje debe llegar a cuanta más gente mejor. Por eso ha lanzado un programa de radio en Nepal que difunde temas de conservación que los pastores de Humla escuchan a través de pequeñas radios portátiles.

"Queremos identificar las áreas prioritarias tanto para proteger las especies que hay como para recuperar las que se hallan en declive"

«Aparte de todas estas iniciativas dirigidas a la población, hemos de seguir adelante con la investigación e implementar las medidas más efectivas para salvaguardar a las especies de este ecosistema». Para ello, junto con su equipo, formado por jóvenes conservacionistas locales, exploran y documentan toda la biodiversidad de la zona. «Queremos identificar las áreas prioritarias tanto para proteger las especies que hay como para recuperar las que se hallan en declive», afirma Rinzin. Sabe que tiene trabajo para rato y eso le hace feliz. «En la vida se necesita pasión y un sentimiento de aventura. Eso es precisamente lo que mi trabajo me ofrece cada día».

El biólogo y conservacionista nepalí Rinzin Phunjok Lama fue Laureado con los Premios Rolex a la Iniciativa en la edición de 2021. Este artículo ha contado con el apoyo de Rolex, que colabora con National Geographic para arrojar luz, mediante la ciencia, la exploración y la divulgación, sobre los retos que afrontan los sistemas más cruciales que sustentan la vida en la Tierra. Más información en www.rolex.org/es/rolex-awards.

