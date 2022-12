Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, el archipiélago de Aldabra, situado en el océano Índico al noreste de Madagascar, es un conjunto de 4 islas coralinas en forma de anillo. Estas se cierran formando una laguna dentro de la cual, interconectados, se sustentan varios ecosistemas marinos de arrecifes de coral, manglares y praderas marinas.

Dicho atolón, perteneciente a las Islas Seychelles, es uno de los lugares predilectos de cría de la tortuga verde- Chelonia mydas- además del hogar de la última población de tortugas gigantes del océano Índico -Aldabrachelys gigantea- quien también recibe el nombre de tortuga de Aldabra en relación al atolón en el que resiste estoicamente.

Foto: iStock

En las últimas décadas, al igual que sucede en los océanos de todo el planeta, uno de los principales problemas a los que se tienen que enfrentar las naciones isleñas o los pequeños islotes y atolones como el de Aldabra, es la acumulación de residuos plásticos en sus costas y aguas aledañas. En este sentido, el océano Índico cuenta además con la particularidad de que, pese ser el océano donde más plásticos van a parar cada año, se desconoce con exactitud donde estos acaban acumulándose exactamente. Sin embargo, y a las pruebas nos remitimos, Aldabra es uno de esos lugares. De hecho, la acumulación por metro cuadrado de plástico en Aldabra es la más alta jamás registrada para una isla.

No obstante, ahora un equipo de científicos de la Universidad de Oxford en colaboración con la Fundación de las Islas Seychelles -SIF por sus siglas en ingles- se ha propuesto estimar el coste de limpiar por completo el atolón de plástico. Los resultados del estudio se publican esta semana en la revista Scienfic Reports bajo el títuloThe costs of removing the unsanctioned import of marine plastic litter to small island states.

Foto: Thomas Zillhardt

Para ello el equipo dirigido por April Burt del departamento de estudios ambientales de la Universidad británica y Jeremy Raguain director del proyecto del SIF, estimó el total costo de retirar la basura plástica de las áreas costeras de Aldabra. Durante la limpieza, llevada a acabo durante el pasado 2019, se retiraron 25,7 toneladas de basura plástica de Grande Terre -el mayor de los 4 islotes coralinos que conforman el atolón- y de las cuales el 60% correspondió con artículos de pesca como redes y cuerdas; el 24% correspondió con calzado plástico, en su mayoría chanclas; y el 26% restante a artículos de muy diversa índole. La limpieza costó un total 224.538 dólares y requirió 980 horas de trabajo por parte de 12 voluntarios durante un período de cinco semanas.

Sobre la base de los sondeos realizados en 20 puntos clave de Grande Terre, los autores estiman que la cantidad total de basura plástica en las áreas costeras de Aldabra es de 513 toneladas. Recoger y retirar estas 513 toneladas de basura requeriría, según sus cálculos, unas 18.000 horas de trabajo y costaría alrededor de 4,68 millones de dólares, según la estimación de los autores. Unos hallazgos que según Burt y Raguain, indican que "los pequeños estados insulares no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a esta contaminación, por lo que estos deberían disponer de fondos y ayudas internacionales para llevar a cabo las labores de limpieza".