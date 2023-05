La palabra "cucaracha" suele causar repelús a la mayoría de la población. Y es que se trata de un insecto de antenas largas y cuerpo marrón y brillante, de unos 3,5 cm de largo, que se asocia con la basura, la suciedad y la falta de higiene.

El nombre científico para referirse genéricamente a estos bichos es Blattodea, aunque la especie que más conocemos -la que se ha convertido en una plaga en los últimos años- es la cucaracha alemana o rubia (Blattella germanica).

Al contrario que otros animales, las cucarachas no tienen un hábitat natural concreto. Pueden vivir en diferentes ecosistemas y regiones del mundo, y por eso es muy habitual tener un encuentro con una o muchas de ellas en el hogar, sobre todo en las estancias más propensas a acumular residuo humano: la cocina o el baño.

No obstante, una de las habilidades más sorprendentes de estos insectos es su maña para esconderse. En este sentido, el estudio liderado por Changlu Wang titulado Residents Attitudes and Home Sanitation Predict Presence of German Cockroaches-Blattodea: Ectobiidae- in Apartments for Low-Income Senior Residents (2018) reveló que el 35% de los residentes que vivían con cucarachas desconocían su presencia.

¿DÓNDE SE ESCONDEN LAS CUCARACHAS?

Si bien las cucarachas tienen una capacidad de adaptación mayor a la de otros insectos, también tienen preferencias a la hora de elegir dónde reproducirse y vivir: por lo general, en lugares húmedos y cálidos.

Una de los motivos por los cuales, en ocasiones, resulta difícil detectarlas es que, al tratarse de una especie fotosensible, desarrollan gran parte de su movimiento en horas nocturnas. Y esta falta de conciencia preocupa a los investigadores, que relacionan su presencia con la contaminación de alimentos y el traslado de alérgenos, que pueden afectar a la salud humana.

¿POR QUÉ APARECEN LAS CUCARACHAS?

La blattodea es una de las especies más resistentes del planeta. Y esto se debe a que su nutrición no depende de un conjunto reducido de alimentos, sino de una amplia variedad que va desde patatas y pan, hasta cola de sello. Además, puede estar activa durante un mes sin comida.

Por otro lado, su reproducción es rápida y abundante. Una cucaracha puede producir hasta 8 ootecas durante su vida, que suele ser de un año, y cada una de ellas contiene alrededor de 50 huevos. Esto que resulta en una cantidad de entre 300 y 400 descendientes. Un dato que explicaría la creencia popular de que "si hay una, hay más".

Aunque es cierto que las cucarachas pueden aparecer en cualquier casa, el estudio anteriormente mencionado demostró que los apartamentos con una calificación deficiente en las instalaciones sanitarias de cocinas y baños tenían 2,7 veces más probabilidades de tener cucarachas que apartamentos más limpios.

Esto significa que insistir en la limpieza del hogar es fundamental para prevenir la aparición de estos insectos, algo que interesa especialmente a aquellos a quienes les producen un miedo irracional, también denominado blatofobia.