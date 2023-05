15 fotografías de naturaleza más británicas que la Corona

Sleeping With Dandelions

Fotografía ganadora del primer premio en la categoría: Animal Portrait

"Después de pasar mucho tiempo con esta zorra en particular, comenzó a aprender que yo no era una amenaza. Esto me dio algunas grandes oportunidades fotográficas. Conocí su rutina y a medida que las flores silvestres comenzaron a crecer, la encontraba acurrucada entre ellas. Cuando los dientes de león comenzaron a abrirse, hubo un par de días en los que se despertaba cubierta de ellos. Aunque se acostumbró a mi presencia, si me movía demasiado rápido o dejaba caer algo, se iba inmediatamente. Más tarde, en primavera, fui bendecido con ella trayéndome a sus cachorros y los he visto crecer desde entonces".

Nikon D500; Nikon 300mm f/2.8 lens. 300mm; 1/800th second; f/4; ISO 640.