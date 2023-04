10 datos curiosos que quizá desconocías sobre el planeta Tierra

1. La Tierra en realidad no es esférica

No, no nos referimos a que sea plana. Sin embargo, nuestro planeta, no es una esfera perfecta, si no lo que se conoce como un geoide. La rotación de la Tierra hace que la Tierra se abulte en el ecuador y se aplane en los polos, mientras que la distribución de la masa en la Tierra (que no es perfectamente uniforme) provoca pequeñas variaciones en la atracción gravitatoria en diferentes lugares del planeta. Estas variaciones son demasiado pequeñas para ser vistas en imágenes de la Tierra desde el espacio, por lo que parece esférica al ojo humano.

2. Los arrecifes de coral son la estructura viva más grande la Tierra

Los arrecifes de coral no solo son hermosas maravillas naturales, sino también la estructura viva más grande de la Tierra. Estos ecosistemas submarinos están formados por colonias de pequeños animales llamados pólipos de coral, que construyen esqueletos de carbonato de calcio que se acumulan con el tiempo y forman las complejas estructuras que conocemos como arrecifes de coral. Son increíblemente diversos y juegan un papel vital en el ecosistema oceánico, proporcionando hábitat y protección para muchas especies y actuando como una barrera natural que ayuda a proteger las costas de las tormentas y la erosión.

Copernicus Sentinel / ESA

Desafortunadamente, los arrecifes de coral están amenazados por una variedad de factores ambientales, incluida la acidificación de los océanos, el aumento de las temperaturas y el calentamiento global. Este aumento de las temperaturas también puede tener un impacto directo en los arrecifes, causando el blanqueamiento de los corales, que tiene lugar cuando los corales expulsan las algas que viven en sus tejidos y les proporcionan alimento. El blanqueamiento de corales puede conducir a la muerte del coral, lo que puede tener efectos colaterales en el ecosistema en general.

3. El interior de la Tierra no es sólido

Pese a lo que pueda intuirse, el interior de la Tierra no es sólido. Al contrario, su consistencia semisólida o "blanda" debido a las altas temperaturas y presiones. Esta condición es precisamente la que permite que el manto fluya y se mueva a lo largo de escalas de tiempo geológicas, lo que es responsable de fenómenos como la tectónica de placas, la actividad volcánica y los terremotos.

4. Nuestro planeta es como una pelota que se abomba y vuelve a su forma

Una consecuencia de ello es el proceso conocido como rebote posglacial. Durante la última Edad de Hielo, grandes porciones de la superficie de la Tierra quedaron cubiertas por glaciares, lo que provocó que el manto subyacente se deformara y hundiera debido a su peso. A medida que los glaciares se derritieron y retrocedieron, el manto recuperó lentamente su posición original durante miles de años, provocando que el terreno sobre él se elevara. Este proceso todavía está ocurriendo hoy en lugares como Canadá, Escandinavia y Groenlandia, donde la Tierra todavía se está recuperando del peso de los glaciares que alguna vez cubrieron la región.

5. La capa de hielo más grande de la Tierra se encuentra en la Antártida

Más de seis veces más grande que Groenlandia, la Antártida es el continente más austral y es el lugar más frío y ventoso de la Tierra, con temperaturas que pueden descender hasta los -89,2 °C y vientos que pueden superar los 320 km por hora.

Istock

La Antártida es el hogar de la capa de hielo más grande de la Tierra, que contiene la asombrosa cantidad de 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Esto representa un increíble 70% del agua dulce de nuestro planera y el 90% de su hielo. Como resultado, los cambios en la capa de hielo de la Antártida pueden tener implicaciones significativas para los niveles globales del mar y las corrientes oceánicas.

6. La Luna se está alejando de la Tierra

No es algo que se pueda apreciar a simple vista, pero nuestro satélite se está alejando gradualmente de la Tierra a un ritmo de aproximadamente 4 centímetros al año.

7. Atacama es el lugar más seco de la Tierra

El desierto de Atacama, ubicado en América del Sur, es ampliamente considerado como el lugar más seco de la Tierra con la única excepción de los valles secos de la Antártida. Esta vasta extensión de territorio se extiende por más de 100.000 kilómetros cuadrados y recibe un promedio de menos de 1 mm de lluvia por año. El clima severo de Atacama se debe a una combinación de factores que incluyen la presencia de la cadena montañosa de los Andes, la presencia de la corriente fría de Humboldt en alta mar y la falta de vientos que transportan humedad.

A pesar de sus condiciones áridas, Atacama alberga una serie de especies únicas de plantas y animales que se han adaptado para sobrevivir en este entorno hostil. El desierto también es conocido por sus impresionantes paisajes, que incluyen salinas, géiseres y volcanes imponentes, lo que lo convierte en un destino popular para los viajeros aventureros.

8. El polo magnético de la Tierra se desplaza hacia el oeste

A diferencia de nuestro Polo Norte geográfico, que se encuentra en una ubicación fija, el norte magnético de la Tierra deambula. Hasta principios de la década de 1990, se sabía que el Polo Norte magnético se encontraba a unos 1600 km al sur del norte verdadero, en Canadá. Sin embargo, los científicos se dieron cuenta de que la ubicación del norte magnético no era fija y se desplazaba a una velocidad de 15 km al año. Sin embargo, desde la década de 1990, la deriva del polo magnético de la Tierra se ha ido acelerando. Su velocidad actual es de alrededor de 50-60 km al año y se está precipitando hacia Siberia a un ritmo nunca antes visto.

9. La meseta tibetana es el tercer polo de la Tierra

La meseta tibetana a menudo es conocida como el "tercer polo" debido a la gran cantidad de agua dulce que contiene. Con más de 46.000 glaciares, la meseta tibetana alberga la mayor reserva de agua dulce fuera de los polos norte y sur. Estos glaciares alimentan los ríos que atraviesan la región, incluidos el Mekong, el Yangtze y el río Amarillo, y proporcionan una fuente vital de agua para millones de personas en China y el sudeste asiático.

Los glaciares de la meseta tibetana, junto con otros glaciares de todo el mundo, están amenazados por el cambio climático. El aumento de las temperaturas está provocando que los glaciares se derritan a un ritmo sin precedentes , lo que podría tener consecuencias devastadoras para las personas y los ecosistemas que dependen de ellos.

De hecho, recientes hallazgos han encontrado que el hielo perdido de los glaciares del Himalaya entre los años 2000 y 2020 fue, en promedio, subestimado en un 6,5%. Este descubrimiento tiene implicaciones críticas para predecir la desaparición de los glaciares de la región y para administrar recursos hídricos críticos.

10. El verdadero "pulmón" de nuestro planeta son los océanos

Existe la extendida y errónea creencia de que los bosques los principales productores de oxígeno de nuestro planeta, sin embargo, aunque los árboles juegan un papel fundamental en la producción del precioso gas que respiramos los máximos productores de oxígeno en la Tierra son los océanos.

El responsable de esta producción de oxígeno es el conocido como fitoplancton, organismos celulares que flotan por millones en la denominada zona eufótica (en la que incide la luz) de los océanos. Entre este fitoplancton se incluyen dos grupos principales de organismos: las algas unicelulares y las cianobacterias fotosintéticas. Gracias a su trabajo fotosintético, estas microscópicas criaturas producen entre el 50 y el 85 % del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera.