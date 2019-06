La conversación histórica de la llegada a la Luna: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad"

El mundo prestó atención mientras Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Buzz, y Michael Collins se comunicaban entre ellos y con el comunicador de cápsula -capcom-, el controlador de vuelo en Houston. El 20 de julio, a las 16:17 y 43 segundos -hora de Florida- mientras el Eagle -el módulo lunar- se separaba del Columbia -el módulo de mando- y se posaba durante 102 horas, 45 minutos y 43 segundos después del lanzamiento, sobre el polvo de aquel mundo desolado y sin viento. Esto es parte de lo que se dijo:

Armstrong: Houston, aquí base Tranquilidad. El Eagle ha alunizado.

Capcom (astronauta Charles M. Duke): Recibido, Tranquilidad, os recibimos. Aquí teníais a un montón de tíos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Muchas gracias. Collins (desde el Columbia): ¡Fantástico!

Armstrong: Houston, os habrá parecido que la fase final duraba mucho. El sistema de selección automática de objetivo nos estaba llevando directamente a un… cráter, con una gran cantidad de peñascos y rocas… y hemos tenido… que pilotar manualmente sobre el campo de rocas para encontrar un área razonablemente buena.

Capcom: Recibido. Desde aquí ha sido precioso, Tranquilidad. Corto.

Aldrin: Ya entraremos en detalle, pero lo que nos rodea parece una colección de rocas de casi todas las formas posibles, ángulos, granularidad, de casi todos los tipos de roca… Los colores, bueno… No parece que haya mucho color; sin embargo, sí que parece que algunas de las rocas y de las piedras [vayan a] presentar colores interesantes. Corto.

Capcom: Recibido, Tranquilidad. Que sepáis que en esta habitación y en todo el mundo hay un montón de rostros sonrientes. Corto.

Armstrong: Aquí arriba hay dos.

Collins: Y no os olvidéis del que hay en el módulo de mando… Y gracias por conectarme a la retransmisión, Houston. Me lo estaba perdiendo todo.

Capcom: Recibido, Columbia… Diga algo. Deberían poder oírlo…

Collins: Recibido. Base Tranquilidad, a mí me ha parecido genial desde aquí arriba. Habéis hecho un trabajo estupendo, chicos.

Armstrong: Gracias. Tú ahora ocúpate de mantener la base en órbita y preparada para nosotros.

Capcom: Base Tranquilidad… Houston. Todos vuestros consumibles están útiles [consumo normal de combustible y oxígeno]. Se os ve bien en todos los aspectos… Todo es excelente. Cambio.

Armstrong: Podría interesarte saber que no creo que encontremos dificultad alguna en adaptarnos a 1/6 g; al menos, los movimientos te vienen inmediatamente por instinto.

Capcom: Recibido, Tranquilidad. Corto.

Armstrong: Fuera de la ventana hay una llanura relativamente nivelada cubierta de cráteres, con una cantidad considerable de cráteres de la variedad de 1,5 a 15 metros de diámetro y algunas crestas pequeñas, diría que de 6 a 9 metros de altura, y literalmente miles de cráteres de 300 a 700 centímetros alrededor de la zona. Vemos algunos bloques angulares a aproximadamente 30 metros por delante de nosotros que probablemente miden algo más de medio metro, con los bordes angulosos. También se ve una loma justo… delante de nosotros, aunque es difícil de estimar, debe de estar a un kilómetro o kilómetro y medio.

Collins: Suena como que tiene mejor aspecto ahora que ayer, con aquel ángulo de sol tan bajo. Entonces nos pareció tan irregular como una mazorca.

Aldrin: […] Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a todos los que nos escuchan, sean quienes sean y estén donde estén, que se detengan un instante para contemplar lo que ha sucedido durante las últimas horas y que den las gracias, cada uno a su manera. Corto.

Los astronautas inician los preparativos para abandonar el Modulo Lunar, no sin antes haber realizado una comprobación detallada de su nave para asegurarse de que todo está en orden para el despegue final. Armstrong será el primero en salir, unas 6 horas y media después del alunizaje.

Armstrong: Se está abriendo la escotilla.

Aldrin: Neil, tu alineación está bien. Un poco hacia mí. De acuerdo, baja.

Armstrong: ¿Cómo voy?



Aldrin: Vas bien.



Armstrong: De acuerdo, Houston. Estoy en la plataforma.



Capcom (ahora es el astronauta Bruce McCandless): Tío, nos llega una imagen por la tele.



Aldrin: Ah, es una buena imagen, ¿eh?



Capcom: Bueno, hay mucho contraste y, de hecho, ahora está boca abajo en nuestro monitor, pero se distingue bastante bien… De acuerdo, Neil, ahora te vemos bajar la escalera.

Armstrong: Estoy al pie de la escalerilla. Los pies del LM [módulo lunar] solo se han hundido 3 o 5 centímetros en la superficie, aunque esta parece ser de grano fino, muy fino cuando se la ve de cerca. Es casi como si fuera polvo. De vez en cuando es muy fina. Ahora voy a bajar del LM. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.

La cámara de televisión en el LM graba los primeros movimientos de Armstrong entre las oscuras sombras de la Luna y la luz cegadora del Sol.

Armstrong: La superficie es fina y parece polvo. Puedo… puedo recogerla con el pie sin apretar mucho. Se adhiere en finas capas a las suelas y a los costados de mis botas como si fuera polvo de tiza. Solo avanzo centímetro a centímetro, pero en las finas partículas de arena ya puedo ver las huellas de mis botas y las pisadas.

Capcom: Neil, aquí Houston. Te recibimos.

Armstrong: No parece que haya dificultad alguna para moverse. Como sospechábamos, quizá sea incluso más fácil que las simulaciones a 1/6 g que realizamos… en tierra. De hecho, no estoy teniendo problemas para caminar. El motor de descenso no produjo cráter alguno. Esencialmente, estamos en un lugar bastante nivelado. Puedo ver marcas de rayos que emanan del motor de descenso, pero en una cantidad insignificante. De acuerdo, Buzz, estamos listos para bajar la cámara.

Aldrin: Estoy listo.

Armstrong: De acuerdo, aquí en la sombra está bastante oscuro y no puedo garantizar que no voy a perder el equilibrio. Voy a dirigirme hacia la luz sin mirar directamente al Sol.

Aldrin: De acuerdo, ¿vas a recoger ahora la muestra de contingencia, Neil?

Armstrong: Esto es muy interesante. Es una superficie muy lisa, pero de vez en cuando, cuando introduzco el recolector de muestras de contingencia, me topo con una superficie muy dura, que parece ser del mismo material, pero mucho más cohesionado. Voy a tratar de recoger una roca. Aquí hay un par.

Aldrin: Parece muy hermoso desde aquí, Neil.

Armstrong: Posee una belleza inhóspita propia. Se parece mucho al High Desert de los Estados Unidos. Es diferente, pero es muy bonito lo de aquí fuera.

Aldrin: ¿Estás listo para que salga?

Armstrong: Todo listo. De acuerdo, ya has visto las dificultades con las que me he ido encontrando. Vigilaré la parte inferior de tu PLSS -Portable Life Support System, Sistema Portátil de Soporte Vital- desde aquí abajo.

Aldrin: Ahora quiero dar marcha atrás y cerrar parcialmente la escotilla. Me aseguraré de no cerrarla por completo.

Armstrong: Una idea especialmente buena.

Aldrin: Esta va a ser nuestra casa durante el próximo par de horas y queremos cuidarla bien… Esto es tan sencillo como saltar de un escalón al siguiente.

Armstrong: Eso es.

Aldrin: Hermosa vista.

Armstrong: ¿Qué te parece? Unas vistas magníficas… ¿A que es divertido?

Aldrin: Las rocas resbalan un poco… Hay que ir con cuidado e inclinarse hacia la dirección que quieres tomar… Hay que entrecruzar los pies para quedarse abajo, donde está tu centro de masas. Y Neil, ¿no te dije que podríamos encontrarnos con algunas rocas violetas?

Armstrong: ¿Has encontrado una roca violeta?

Aldrin: Sí. Una muy pequeña, brillante…

Armstrong: Para los que no la hayan leído, leeremos la placa que está situada en el pie delantero de la fase de aterrizaje de este LM. Primero, hay dos hemisferios que representan a cada uno de los hemisferios de la Tierra. Debajo dice: «Aquí, unos hombres procedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna en julio de 1969 d. C. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad». Está firmada por los miembros de la tripulación y por el presidente de los Estados Unidos.

Collins (desde el Columbia): [...] Esto es histórico.

Capcom: Recibido… Supongo que ahora están desplegando la bandera.

Collins: Genial.

Capcom: Creo que eres la única persona sin cobertura televisiva.

Collins: Es cierto. Pero no pasa nada, no me importa. ¿Cómo es la calidad de la imagen?

Capcom: ¡Es preciosa, Mike! De verdad.

Collins: ¡Caramba, es fantástico! ¿La iluminación es mínimamente decente?

Capcom: Sí. Acaban de clavar la bandera y ahora se ven las barras y las estrellas sobre la superficie de la Luna.

Collins: Hermoso. Simplemente, hermoso

Aldrin: Tienes que ir con mucho cuidado para controlar tu centro de gravedad. A veces hace falta dar dos o tres pasos para asegurarte de que tienes los pies abajo…

Capcom: Neil y Buzz, el presidente de los Estados Unidos está en su despacho ahora mismo y quiere dirigiros unas palabras. Corto.

Armstrong: Sería un honor.

Capcom: Adelante, señor presidente.

Presidente Nixon: Hola, Neil y Buzz, os estoy hablando desde el Despacho Oval de la Casa Blanca y seguramente esta será la llamada telefónica de mayor relevancia histórica que haré desde la Casa Blanca. No puedo llegar a expresar el inmenso orgullo que sentimos todos por lo que acabáis de lograr. Para cualquier americano, este tiene que ser el día de mayor orgullo en nuestras vidas; y también para la gente de todo el mundo. Estoy seguro de que se unen a los americanos y reconocen la enorme gesta que esto supone. Gracias a lo que habéis hecho, desde ahora el cielo forma parte del mundo de los hombres. Y como nos habláis desde el mar de la Tranquilidad, ello nos inspira a esforzarnos todavía más para traer paz y tranquilidad a la Tierra. En este momento único en toda la historia de la humanidad, todos los pueblos de la Tierra forman uno solo. Uno solo por el orgullo que sentimos ante lo que habéis hecho. Y uno solo en nuestras oraciones para que regreséis sanos y salvos a la Tierra.

Armstrong: Gracias, señor presidente. Es un gran honor y un privilegio para nosotros estar aquí en representación no solo de los Estados Unidos, sino de la gente de bien de todas las naciones. Y con interés, curiosidad y visión de futuro. Es un honor poder participar en lo que está ocurriendo hoy aquí.

Aldrin: ¿Cómo va con el muestreo, Neil?

Armstrong: Las muestras están… selladas.

Aldrin: Houston. El sismómetro fijo se ha desplegado manualmente.

Armstrong: Estos cantos parecen de basalto y probablemente tienen un dos por ciento de minerales claros …

Armstrong ha permanecido en la superficie de la Luna casi unas 2 horas. Los astronautas se han dedicado, sobre todo, a instalar el instrumental científico y tomar muestras de material lunar. Houston avisa de que les quedan unos 10 minutos antes de iniciar los preparativos para reentrar en el LM.

Aldrin (obteniendo un testigo del substrato): Espero que estéis viendo los fuertes golpes que tengo que dar para hacerlo penetrar 13 centímetros… Incluso parece que esté mojado.

Capcom: Buzz, aquí Houston. Es hora de iniciar la finalización de tus maniobras EVA [actividad extravehicular].

Armstrong: […] Estoy recogiendo varios trozos de unas rocas realmente vesiculadas ahora mismo.

Capcom: Recibido, Neil y Buzz. Prosigamos…Vamos un poco justos de tiempo.

Aldrin: […] Me dirijo a la escalerilla… Adiós, amigos.

Al igual que fue el primero en pisar la Luna, Neil Armstrong es el último en abandonarla. Después de cargar aproximadamente 25 kilos de rocas y suelo lunar en el LM mediante un sistema de cabos y poleas, el comandante sube la escalerilla. Aldrin le da las indicaciones oportunas para pasar por la escotilla.

Aldrin: […] Ahora empieza a arquear la espalda. Eso es. Tienes mucho espacio.

Armstrong: Gracias. ¿Me topo con algo ahora?

Aldrin: Ahora tienes vía libre. Es conmigo con quien te estás rozando… Ahora mueve tu pie y yo alcanzaré la escotilla… La escotilla está cerrada y acoplada.

Capcom: […] La tripulación de la base Tranquilidad está de nuevo en el interior de la base…Todo fue estupendamente.

Collins: ¡Aleluya!

Armstrong: Houston, aquí base Tranquilidad. Repres [represurización] completa.

Capcom: Recibido, Tranquilidad. Ya hemos podido ver por televisión cómo os desprendíais del equipo, y el experimento sísmico fijo registró impactos cada vez que el PLSS golpeó la superficie. Corto.

Armstrong: Uno ya no puede salir impune de nada, ¿verdad?

Capcom: […] En nombre de todas las personas que estamos aquí abajo, en Houston, y, de hecho, en nombre de la gente de todos los países del mundo entero, nos gustaría decir que pensamos que hoy habéis hecho un trabajo magnífico. Corto.

Aldrin: Muchas gracias. Ha sido un día muy largo.

Capcom: Sí, descansad…

Aldrin: Houston, aquí Tranquilidad. ¿Habéis tenido suficiente tele por hoy?

Capcom: Tranquilidad, aquí Houston. Sí, ha sido un buen programa.

Aldrin: De acuerdo, nos despedimos. Hasta mañana.

Después de casi 12 horas desde el alunizaje del Eagle, la cámara de televisión sobre la Luna deja de transmitir. Armstrong y Aldrin descansan antes del crítico despegue. Si el motor no entra en ignición, no habrá viaje de regreso para los dos astronautas. Houston anuncia que faltan 2 minutos. Y después:

Aldrin: […] Ha sido fabuloso. Subiendo a 8 metros, 10 metros por segundo… Ha sido un paseo muy tranquilo. Ahí está ese cráter.

Capcom (ahora es el astronauta Ronald Evans): Eagle, aquí Houston. Un minuto y... todo estará listo.

Aldrin: A 45 metros. Precioso.

Capcom: […] Todo va sobre ruedas.

Armstrong: Estás justo debajo de la U. S. 1.

Ahora únicamente falta que el Eagle se acople al Columbia para iniciar las 60 horas de viaje de regreso a la Tierra y que resista a la abrasadora reentrada. La nave se acopla y solo se produce un momento de pánico por un movimiento inesperado.

Collins: Ese ha sido raro… era como si… ¿no estarías sacudiéndote por ahí durante el ciclo retráctil?

Armstrong: Sí. Parece que ha sucedido en el momento en que he activado la propulsión plus X [hacia arriba]…

Collins: Sí, durante un par de segundos he tenido trabajo ahí.

Capcom: Todo va bien. Ha sido un día muy intenso.

Collins: ¡Ni que lo digas!

