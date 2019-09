Roban un inodoro de oro del palacio Blenheim, donde nació Churchill

El italiano Maurizio Cattelan es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos de principios del siglo XXI. Siempre polémico e irónico, una de sus obras más emblemática y sobre todo sorprendente es un retrete de oro macizo de 18 quilates valorado en 1.250.000 dólares. Una obra que, increíblemente, acaba de ser robada. La pieza fue concebida como una ácida sátira sobre el exceso de riqueza y sus consecuencias, y formaba parte de una exposición sobre el artista que puede verse hasta el 27 de octubre en el palacio Blenheim, en Woodstock (Oxforshire), lugar de nacimiento de Winston Churchill.

Cattelan ideó un inodoro de oro valorado en más de un millón de dólares como una ácida sátira sobre el exceso de riqueza

El inodoro había sido instalado en una cámara hecha con paneles de madera, por lo que era totalmente operativo, y se colocó justo en frente de la habitación donde nació el famoso primer ministro en 1874. Y lo más curioso, y tal vez extravagante, es que podía ser usado por los visitantes, que tenían la oportunidad de disfrutar del objeto en soledad durante tres minutos. Lo que nadie podía imaginar, y menos que nadie Edward Spencer-Churchill, fundador de la Fundación de Arte Blenheim, es que alguien pudiese llevarse tranquilamente el artefacto. En declaraciones a The Times, había afirmado que no tenía intención de protegerlo especialmente ya que debido a su gran peso y a que estaba conectado con las tuberías del edificio no iba a ser precisamente lo más fácil de robar. Es evidente que se equivocaba.

En paradero desconocido

Así, el sábado 14 de septiembre, el retrete fue robado y dos personas han sido detenidas acusadas del delito. Pero por ahora se desconoce qué ha sido del inodoro dorado. En relación a esta rocambolesca historia, Maurizio Cattelan ha declarado a The New York Times que "cuando me despertaron para darme la noticia pensé que era una broma. ¿Quién va a ser tan idiota de robar un inodoro? Se me olvidó durante una fracción de segundo que era de oro".