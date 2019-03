Redescubierta una cueva sagrada de los mayas en Chichén Itzá (México)

El arqueólogo Guillermo de Anda observa los restos cerámicos hallados en la cueva Balamkú, cerca de las ruinas mayas de Chichén Itzá, en una fotografía del pasado 19 de febrero. Hasta el momento se han recorrido alrededor de 450 metros, lo que equivaldría a una tercera parte de su extensión.

Foto: Karla Ortega / Mexico's National Institute of Anthropology and History via AP / Gtres