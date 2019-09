"Los amantes de Módena" eran dos hombres

Una pareja de esqueletos acaba de dejar sorprendidos a los investigadores. En un reciente estudio científico se ha acabado con el mito que desde el año 2009 rodea a una pareja de esqueletos descubiertos en la ciudad italiana de Módena, datados en el siglo IV de nuestra era. Cuando fueron exhumados, los arqueólogos vieron con sorpresa que ambos yacían cogidos de la mano. El más pequeño tenía la cabeza ladeada mirando al otro. Todo ello hizo pensar que se trataba de una pareja de amantes unidos en la muerte, para toda la eternidad. Así, fueron bautizados como "los amantes de Módena".

Pero ahora, investigadores de la Universidad de Bolonia han descubierto que los supuestos amantes son en realidad dos hombres de unos treinta años de edad. La verdad ha salido a la luz gracias al estudio del esmalte dental de los restos, un tipo de análisis de muy reciente descubrimiento. "Hace dos años, unos investigadores ingleses descubrieron que una proteína presente en el esmalte dental permitía identificar el sexo del fallecido. Lo intentamos con los amantes, y funcionó", explica Federico Luigi, uno de los autores de este estudio que se ha publicado en la revista Scientific reports.

El estudio de una proteína dental recientemente descubierta, llamada amelogenina, ha permitido descubrir que los amantes de Módena eran dos varones de unos treinta años

Hasta la fecha, los investigadores no tenían forma de dilucidar el sexo de los esqueletos debido a sus pésimas condiciones de conservación –los cráneos y las caderas, que son los huesos que podrían permitir conocer el sexo, estaban destrozados–. Ahora, con el descubrimiento de la proteína amelogenina, que se divide, como los cromosomas, en X e Y, y se encuentra en el tejido dental humano, ha podido esclarecerse el misterio. El esmalte dental de los amantes tenía la misma composición (AMELY).

Panorámica de la excavación donde se encontraron "los amantes de Módena" Foto: Archeomodena

¿Una pareja homosexual?

En el cementerio se hallaron los huesos de otros once individuos que mostraban traumas relacionados con una muerte violenta, tal vez durante alguna guerra, por lo que los investigadores sugieren que los dos hombres fueron dispuestos así tal vez para simbolizar la unión de dos compañeros en la batalla, o incluso porque eran familiares. Pero todo ello no explica porqué enlazan sus manos. Luigi no ve en ello una relación romántica ya que "sabemos que en Italia, en la antigüedad tardía ser homosexual era un crimen, y nadie en su sano juicio hubiese mostrado este tipo de relación, aunque fuese en una tumba". Efectivamente, en el año 390, el emperador Teodosio promulgó una legislación contra las prácticas homosexuales, por la que dos hombres que mantuvieran una relación amorosa podían ser detenidos y condenados.

Así, el misterio sobre el sexo de los amantes de Módena ha quedado resuelto, pero porque se cogían de las manos y quienes eran es algo que posiblemente nunca lleguemos a descubrir.