Jack el Destripador: un siglo de sospechosos habituales y teorías descabelladas

El nieto de la reina Victoria murió de neumonía a los 28 años, cuatro años después de los crímenes del Destripador. En 1976, el escritor británico Stephen Kgnith publicó el libro Jack the Ripper: The Final Solution, donde mantenía que los asesinatos de Whitechapel fueron el resultado de una conspiración orquestada desde la casa real. Según esta teoría –absolutamente desacreditada por los expertos, pero que aún goza de amplio predicamento popular–, los asesinatos tenían el propósito de acabar con el chantaje que sufría el duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. El duque habría tenido una hija con una prostituta, y las amigas de ésta habrían amenazado con hacerlo público si no recibían dinero; entonces se decidió acabar con ellas y culpar de sus muertes a un ficticio Jack. Aquí se le ve en una fotografía coloreada.

FOTO: Cordon Press