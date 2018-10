El final de los Romanov: asesinato de los últimos zares de Rusia

Este imponente edificio era la residencia oficial de los zares desde el siglo XVIII, pero Nicolás II, su esposa Alejandra y sus hijos no vivían aquí, sino en el palacio Alexander, en Tsárskoye Tsélo, a una treintena de kilómetros. En ese lugar, Alejandra, de origen alemán y que no hablaba ruso, no sentía el rechazo que la corte manifestó hacia ella desde el primer momento. Y allí pudo mantener en secreto la enfermedad del zarévich Alexei: la hemofilia, que podía incapacitarlo para heredar el trono.

FOTO: Günter Gräfenhain / Fototeca 9x12