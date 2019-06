Encuentran la primera prueba de la vuelta de Cristóbal Colón tras el descubrimiento de América

"Llegó aquí con fortuna de mar a nuestro porto de nuestra ciudad de Lisboa vuestro Almirante, que holgamos mucho de ver y mandar trata bien...". Así reza la misiva que el rey Juan II de Portugal envió a Fernando de Aragón, que en esos momentos se encontraba en Barcelona con su esposa, la reina Isabel, informando del regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje al Nuevo Mundo. Este documento es el primero y único que se conserva sobre la vuelta de Colón, en marzo de 1493, y confirma que ha pisado una tierra desconocida en aquel entonces ya que la carta menciona literalmente "la venida del Almirante de las Indias".

Martín Alonso Pinzón, en La Pinta, y Cristóbal Colón, en La Niña, emprendieron juntos el regreso a Europa, pero una tormenta acabó separando las naves. Colón entró en el puerto de Lisboa un poco después que Alonso Pinzón, que llegó a Bayona unos días antes. El rey Juan II recibió al navegante y tomó la iniciativa de informar al rey de Aragón (al que en la misiva llama "príncipe rey de Castilla, de Aragón, de Sevilla y de Granada") del regreso de su Almirante, además de protestar por el paso de la expedición por sus dominios.

Un rey enfadado

Este documento excepcional, que se halla en un perfecto estado de conservación, acaba de ser descubierto en los fondos del Archivo Histórico de la Nobleza, en la ciudad de Toledo. Hasta ahora había pasado inadvertido porque no estaba inventariado. Su directora, Aránzazu Lafuente Urién, ha informado de que el texto se encontraba entre los documentos de Rodrigo Arias Maldonado (consejero de los Reyes Católicos), en el archivo de los Condes de Villagonzalo. Como en ese período no existía en Castilla ni audiencia ni cancillería, los documentos importantes los custodiaban altos cargos de la corte, como en este caso. Cuando Carlos V y Felipe II crean el Archivo General de Simancas, en Valladolid, como explica Aranzazu Lafuente, se llevan la mayoría de la documentación, pero no toda. Muchos documentos seguirán en poder de los descendientes de estos poderosos personajes que eran reacios a desprenderse de ellos.

Los investigadores del Archivo Histórico de la Nobleza han corroborado la autenticidad del documento –que está escrito en portugués antiguo, con letra gótica portuguesa– y que no hay ninguna copia más del mismo. Pero la carta no sólo es interesante como prueba del viaje de Cristóbal Colón, sino que en ella se pueden seguir las controversias diplomáticas que más tarde desembocarían en la firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal.

Queda la incógnita de porqué Colón atracó en Lisboa a su regreso y no en otro lugar. Existe la posibilidad de que su barco estuviese tan dañado que no le quedó más remedio que fondear en la capital del reino portugués o que fuera un hecho deliberado para mostrar al monarca luso lo equivocado que estuvo cuando no quiso financiar su expedición transatlántica.

Nunca lo sabremos, aunque Aranzazu Lafuente sí incide en que el tono del rey portugués en la misiva es de irritación. Tal vez le pareció una provocación que la primera parada de Colón en el regreso de este primer viaje fuera, precisamente, la capital de Portugal y sede de su corte.