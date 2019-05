Encuentran ingredientes para hacer ayahuasca en la bolsa de un antiguo chamán

En una cueva boliviana, situada a unos 4.000 metros de altitud, los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente: una bolsa de cuero llena de elementos que parecen relacionados con el consumo y preparación de ciertas drogas y alucinógenos.

El lugar se conoce como Cueva del Chileno, una gruta que habría sido ocupada durante los últimos cuatro mil años y en la cual se enterró, mil años atrás –hacia el final de la cultura Tiahuanaco, que se que se extendió por el sur de Perú, el norte de Chile y el este de Bolivia–, a un personaje que al parecer tenía amplios conocimientos sobre botánica y los componentes psicotrópicos de algunas plantas. El sitio fue profanado hace mucho tiempo y el cadáver ha desparecido, pero su "botiquín" ha permanecido intacto gracias a las excelentes condiciones que presenta la cueva para la conservación de material orgánico.

Una bolsa muy peculiar

La bolsa de cuero contenía dos tabletas de madera tallada para inhalar sustancias, un tubo para aspirar, dos espátulas de hueso de llama, una cinta de tela para la cabeza, pedacitos de plantas secas y una bolsita confeccionada con tres hocicos de zorro. La revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences acaba de publicar un estudio sobre estos materiales, cuyo análisis químico sugiere que en ese período ya se tenían los conocimientos necesarios para elaborar ayahuasca, una bebida psicotrópica típica de algunas culturas sudamericanas. En el conjunto hallado en Cueva del Chileno se han encontrado los principales ingredientes para prepararla: la harmina, que se obtiene de una planta llamada Banisteriopsis caapi, y un arbusto llamado Psychotria viridis, rico en DMT, un alucinógeno. La bolsa de cuero también contenía restos de cocaína y trazas de bufotenina, un alucinógeno que se inhalaría después de machacar en las tabletas de madera las semillas que lo contienen (procedentes del árbol Anadenanthera colubrina).

Plantas tropicales

José Capriles, investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania y autor principal del trabajo, ha explicado que, curiosamente, ninguna de las plantas localizadas en Cueva del Chileno son originales del altiplano boliviano, sino tropicales, lo que demostraría la existencia de una antigua red de comercio de larga distancia. Esto sugiere que sólo podían acceder a estos productos personas que podían realizar largos trayectos, contaban con la suficiente capacidad económica o con los contactos necesarios para conseguirlos, es decir, individuos importantes. Algunos investigadores, como Santiago López-Pavillard, creen que las plantas descubiertas en Bolivia podrían proceder de la cuenca alta del Orinoco, al sur de Venezuela.

Acceso a las divinidades

Pero el misterio de cómo obtuvieron las culturas precolombinas los conocimientos necesarios para preparar la ayahuasca continúa. López-Pavillard considera que las personas aprenden las propiedades de las plantas tomándolas, y así, durante milenios, mediante el método de ensayo y error, pudo haberse adquirido este saber. Por ejemplo, las momias de la cultura Tiahuanaco (hace unos 1.600 años) presentan restos de harmina en los cabellos. Este elemento pudo usarse como medicina, ya que por sí misma tiene efectos psicoactivos, pero no es alucinógena.

Lo que sí está claro es que quienes llevaban a cabo los rituales que implicaban el consumo de estos productos eran chamanes, miembros muy influyentes en su sociedad. Poseedores de amplios conocimientos sobre la naturaleza, usaron determinadas sustancias para ponerse en contacto con las divinidades o para transformarse en los animales que las representaban. Además de estos usos rituales, los investigadores no descartan otras opciones de consumo o uso aún por descubrir.