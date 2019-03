Detectado un nuevo barco funerario (probablemente vikingo) en el sur de Noruega

Un nuevo barco funerario, que presumiblemente se remonta a la época vikinga, ha sido descubierto con la tecnología del georradar, sin tener que realizar excavaciones, entre los túmulos (montículos artificiales levantados sobre una tumba o varias) del Parque Nacional de Borre, en la provincia o condado de Vestfold, en el sur de Noruega, según han revelado hoy en un comunicado las autoridades de la provincia de Vestfold. Los datos del georradar "muestran claramente una anomalía en el terreno en forma de barco", subraya la nota de prensa. En Europa se conocían 13 barcos funerarios datados entre los años 570 y 1050; con el barco funerario de Jellestad detectado en 2018 y con este último detectado recientemente en Borre suman 15 en total. Sin embargo, "sólo siete de estos pueden asociarse explícitamente a la época vikinga (800-1050 d.C.), tres de los cuales se encuentran en el condado de Vestfold".

Esta iniciativa en busca de restos de los vikingos en Vestfold comenzó en 2003 y continúa a día de hoy. El georradar ha sido usado exhaustivamente en Borre y los descubrimientos, aunque no sean excavados, están siendo espectaculares. Además del barco funerario de Borre, en los últimos años se han detectado las salas de al menos cuatro edificios. "Los datos de georradar muestran claramente la forma de un barco, y podemos ver rastros débiles de una depresión circular alrededor de una embarcación. Esto podría indicar la existencia de un túmulo que posteriormente se eliminó. No sabemos cuánto se conserva del entierro en el suelo profundo, pero vamos a seguir investigándolo con georradar y con otros métodos no invasivos", dice Terje Gansum, director del Departamento para la Gestión del Patrimonio Cultural en el condado de Vestfold. Los barcos vikingos tienen, por definición, 15 metros de largo o más; las embarcaciones por debajo de esa marca se denominan simplemente barcos. "El descubrimiento de Borre se basa en datos de georradar que sólo permiten una estimación preliminar de la longitud del barco", señala el comunicado. "Todavía hay muchos tesoros de la época vikinga ocultos en el suelo de nuestro condado", expresa Rune Hogsnes, el alcalde del condado de Vestfold.