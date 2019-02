Los restos del portaaviones 'Hornet', a más de 5.000 metros de profundidad

Tras la localización del buque de guerra USS Juneau, entre cuyos muertos figuran los famosos hermanos Sullivan, en marzo de 2018, la tripulación del Petrel, el buque de investigación del ya fallecido empresario Paul Allen (1953-2018), el cofundador de Microsoft, localizó a finales de enero de 2019 el USS Hornet, un portaaviones de la Armada de Estados Unidos que fue botado a finales de 1940 y que fue alcanzado por bombas, torpedos y aviones en picado japoneses hasta que se hundió el 27 de octubre de 1942 durante la Batalla de las Islas Santa Cruz (Segunda Guerra Mundial), alrededor de las Islas Salomón, en el océano Pacífico, donde hoy se encuentran sus restos a 5.400 metros de profundidad, según informó el martes en un comunicado la compañía Vulcan Inc., del difunto Paul Allen. La destrucción y hundimiento del Hornet causó la muerte de más de 100 marineros de un total de unos 2.200 tripulantes. "Con la pérdida del Hornet y los daños graves al Enterprise [también un portaaviones de la Armada de Estados Unidos], la Batalla de las Islas Santa Cruz fue una victoria japonesa, pero a un elevadísimo coste", dice Samuel Cox, director del Naval History and Heritage Command (Estados Unidos). "Aproximadamente la mitad de los aviones japoneses implicados fue derribada por las enormemente mejoradas defensas antiaéreas de la Armada de Estados Unidos. Como resultado, los portaaviones japoneses no se volvieron a involucrar en una batalla hasta que pasaron casi dos años", agrega.

El USS Hornet (CV-8), con capacidad para unos 90 aeronaves, incluyendo cazas, bombarderos en picado y aviones torpederos, fue la plataforma de lanzamiento para la famosa Incursión Doolittle, planeada por el teniente coronel James Doolittle (1896-1993) y llevada a cabo el 18 de abril de 1942: 16 bombarderos B-25 despegaron con la misión de bombardear Tokio y otros objetivos militares japoneses y continuar hacia el oeste para aterrizar en China (aterrizar un bombardero medio en el Hornet era imposible); cumplidas sus misiones particulares, los 16 aviones fueron abandonados en el mar, en China o en Rusia y sus tripulantes se ahogaron, fueron apresados y ejecutados o sobrevivieron, como fue el caso de James Doolittle. "Esta fue la primera operación aérea para atacar Japón y resultó ser un estímulo moral importante para los norteamericanos desde el devastador ataque a Pearl Harbor", destaca el comunicado. En junio de 1942, el Hornet fue uno de los tres portaaviones estadounidenses que sorprendieron y hundieron cuatro portaaviones japoneses, durante la Batalla de Midway, al norte de océano Pacífico, una de las más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. El Hornet finalmente fue hundido por los torpedos de los destructores japoneses Makigumo y Akigumo.