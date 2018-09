La presencia militar romana más antigua que se ha documentado en Galicia

Restos de armas, sandalias (caligae) y monedas, hallados en el campamento romano de Penedo dos Lobos, en el municipio de Manzaneda en la provincia de Ourense, arrojan luz sobre la conquista romana del noroeste de la península Ibérica, según informó la semana pasada la Universidad de Exeter (Inglaterra). La intervención arqueológica en el campamento romano de Penedo dos Lobos ha permitido descubrir la presencia militar romana más antigua que se ha documentado hasta el momento en el territorio de la actual Galicia. Las monedas de bronce fueron acuñadas por Publio Carisio entre el 25 y el 22 a.C. para pagar a los legionarios que participaron en las campañas bélicas; Carisio fue legado (general del ejército romano) del primer emperador Augusto durante las guerras contra cántabros y astures. "Estos hallazgos sitúan la construcción del campamento romano de Penedo dos Lobos en un horizonte cronológico anterior al cambio de era y posiblemente contemporáneo a las guerras asturcántabras, con las que el Imperio romano puso fin a la conquista de Hispania", señalaba Romanarmy.eu en un comunicado que emitió el pasado 28 de agosto.

"En Asturias y en Cantabria se han encontrado numerosos vestigios de la presencia militar romana, pero en Galicia y en el norte de Portugal los únicos asentamientos militares romanos que se conocían hasta no hace mucho eran los fuertes permanentes de Cidadela (en Sobrado dos Monxes, en A Coruña) y de Aquis Querquennis (en Bande, en Ourense), construidos desde mediados del siglo I d.C. en adelante. No se conocía ningún sitio temporal anterior a esa fecha, en particular relacionado con las expediciones tardorrepublicanas a partir del siglo II a.C. o con las propias guerras de conquista a finales del siglo I a.C.", explica João Fonte, el director de las investigaciones arqueológicas en el campamento romano de Penedo dos Lobos, a National Geographic España. Fonte trabaja en la Universidad de Exeter y es integrante de Romanarmy.eu, un equipo que investiga la presencia militar romana en el noroeste de la península Ibérica. "La gente había sugerido que las tropas romanas habían estado en esta zona, pero hasta ahora todo eran especulaciones. Estos hallazgos, que datan de la época de las guerras asturcántabras, realmente nos permitirán reescribir los libros de historia", destaca el arqueólogo en el comunicado de la Universidad de Exeter.

Los hallazgos datan de la época de las guerras asturcántabras, poco antes del cambio de era

Rubén F. Lorenzo Pérez, un vecino de la comarca, comunicó al colectivo de Romanarmy.eu la existencia de un recinto de alta montaña con unas características peculiares; la tecnología de teledetección ha permitido distinguir el perímetro del recinto militar, construido en piedra y con las cuatro entradas características de los campamentos militares romanos. "Lo que está claro es que efectivamente se trataba de un pequeño contingente de militares, de hasta 1.000 hombres, que ocupó el sitio durante un periodo corto de tiempo, aunque es posible que no fuera tanto un campamento de marcha, construido para descansar durante una o dos jornadas, como un campamento estacional, construido enteramente en piedra para que resistiera durante un periodo más prolongado de tiempo, desde semanas hasta meses, con una misión específica que aún desconocemos", comenta a este medio.

La campaña arqueológica en el campamento de Penedo dos Lobos ha sido promovida por el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), el Grupo de Investigación Síncrisis del Departamento de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela y por el Ayuntamiento de Manzaneda.