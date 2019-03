Naomi Parker Fraley, la mujer que inspiró el cartel del "We can do it!"

Este cartel es, sin duda, uno de los máximos exponentes de la expresión “una imagen vale más que mil palabras”. Una mujer joven con un pañuelo rojo de lunares blancos mira al espectador con determinación mientras levanta la manga de su camisa de trabajo para mostrar su brazo en tensión como símbolo de fuerza. Su silueta se perfila sobre un llamativo fondo amarillo.



Todo un icono que tuvo una modelo de carne y hueso: Naomi Parker Fraley. Pues bien, esta mujer cuya foto inspiró este anuncio, ha muerto el pasado 20 de enero en Washington a los 96 años.



Este célebre cartel de propaganda bélica fue obra de J. Howard Miller quien, sin ella saberlo, se inspiró en una foto de Naomi Parker trabajando en una fábrica, concretamente en la zona donde se reparaban y remachaban las piezas de los aviones. La chica del cartel pasó a ser conocida como “Rosie, the riveter”, es decir, Rosie, la remachadora.

Procedente de una familia trabajadora, Naomi vivía en Alameda (California) cuando Japón atacó Pearl Harbor en 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Este ataque supuso la entrada definitiva de Estados Unidos en la guerra tras varios meses de conjeturas. Una gran cantidad de hombres partieron hacia el frente, y en consecuencia muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral para suplir la falta de mano de obra.

Feministas al rescate





Así, Naomi Parker, junto con su hermana y miles de mujeres, se convirtieron en la nueva fuerza económica pujante de los Estados Unidos y el cartel de J. Howard Miller en un símbolo de ello. Aún así, la icónica imagen cayó en el olvido, y no fue hasta 40 años después cuando los movimientos feministas la rescataron para su causa.



Muchas mujeres han reivindicado su papel de “Rosies” tras el fin del conflicto bélico, incluso se ha creado una asociación al respecto. Durante muchos años, se atribuyó a otras mujeres el papel de musa para el cartel del famoso “We can do it!”. Sin embargo no fue hasta hace dos años que una investigación demostró que la imagen del inspirador pasquín, usado todavía hoy para muchas de las reinvindicaciones feministas actuales, había sido la de Naomi Parker Fraley.