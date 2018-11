Isabel I y la era dorada de Inglaterra

Así lucía la Reina Isabel I de Inglaterra vestida para el día de su coronación. El vestido, confeccionado con piel de armiño se muestra engalanado con la rosa de los Tudor. Lleva el pelo suelto tal y como dictaba la tradición en Inglaterra para la coronación de una reina. La pintura, cuya autoría se desconoce, data de la primera década del siglo XVII, y se elaboró a partir de otro original perdido, también de autor anónimo.

Foto: The National Portrait Gallery History of the Kings and Queens of England / David Williamson