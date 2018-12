Hallada una lápida romana en un río de Eslovenia... ¿Cómo llegó hasta ahí?

Un pescador llamado Jure Meden estaba pescando a finales del pasado mes de noviembre en el río Sava en Kranj, la cuarta ciudad más grande de Eslovenia, situada al norte del país, cuando percibió un bloque de piedra a un metro de profundidad: un fragmento de una lápida romana con una inscripción perfectamente legible. "El lado de la inscripción estaba hacia arriba y, tras ser retirada la piedra del agua por los bomberos, resultó evidente que había permanecido mucho tiempo en el agua pero con la inscripción hacia abajo, pues esta está perfectamente conservada, mientras que el lado posterior está bastante desgastado. Creemos que la piedra fue arrastrada por la corriente del río a finales de octubre, cuando el río creció con fuerza debido a las lluvias torrenciales", explica Judita Lux, del Instituto para la Protección del Patrimonio Cultural de Eslovenia, a National Geographic España.

La inscripción no está completa, pero aporta mucha información; dice lo siguiente (la traducción no es literal): "Esta lápida fue erigida en memoria de Arellia Argolis, de 12 años de edad, la hija de Arellius Iucundus. Ambos, padre e hija, fueron esclavos liberados". La historia se podría reconstruir de la siguiente manera: hace casi 2.000 años, la fecha en que ha sido datada provisionalmente la lápida, murió una niña de 12 años de edad llamada Arelia y su afligido padre Arelio, ambos esclavos emancipados, encargó una tumba en su recuerdo. Ironías de la vida, la naturaleza arrastró y desgastó la piedra caliza, pero conservó su inscripción, preservando la memoria de Arelia a lo largo de los siglos. "No sabemos dónde estaba originalmente la lápida, no hay ninguna necrópolis romana conocida río arriba", admite Lux. Los arqueólogos intentarán resolver el rompecabezas, de momento disponen de la siguiente información: "Tenemos la parte superior de la inscripción; la parte inferior debe de estar en algún lugar. Además, en medio del lado superior del bloque hay un pequeño agujero que indica que estaba conectado a otra pieza; puede que hubiera una pequeña estatua encima del bloque de piedra".