Einstein: "La palabra Dios es la expresión y el producto de las debilidades humanas"

La carta sobre Dios, una de las más famosas cartas del científico Albert Einstein (1879-1955), escrita en Princeton (Estados Unidos) el 3 de enero de 1954, un año antes de su muerte, fue subastada el pasado 4 de diciembre en la sede de Christie's en Nueva York por 2.892.500 dólares (más de 2,5 millones de euros), todo un récord para una carta de Einstein. La carta, escrita en alemán, fue enviada al filósofo Eric Gutkind (1877-1965), un judío alemán nacido en Berlín, quien escapó en 1933 a Estados Unidos (el año en que Hindenburg nombró canciller a Hitler) junto con su esposa Lucie Gutkind, permaneciendo en Nueva York hasta su muerte en 1965. En La carta sobre Dios, Albert Einstein expresa sus ideas sobre la religión, sobre su identidad judía y sobre su propia búsqueda del sentido de la vida. En una carta insólita, subastada el año pasado también en Nueva York, Einstein aseguraba que "la humanidad como masa es una bestia fatal".

Albert Einstein, nacido en la ciudad alemana de Ulm el 14 de marzo de 1879, renunció a su ciudadanía alemana en 1896, probablemente para evitar el servicio militar, e inició los trámites para convertirse en un ciudadano suizo. Fue en Suiza donde leyó Antígona de Sófocles, Don Quijote de la Mancha de Cervantes y el Tratado de la naturaleza humana de Hume. Pero fue sobre todo la obra del filósofo judío Baruch Spinoza (1632-1677) la que mayor influencia ejerció en él. Spinoza, de espíritu libre, se apartó muy pronto del judaísmo y de toda religión, siendo expulsado en 1656 de la comunidad judía de Ámsterdam. "Una causalidad limitada ya no es una causalidad, como efectivamente reconoció con absoluta claridad nuestro maravilloso Spinoza", critica Einstein en La carta sobre Dios. El Dios de Spinoza no es el Creador, como afirmaba Descartes, sino que es la naturaleza misma: Deus sive natura.

La carta de Einstein fue dirigida a Eric Gutkind tras haber leído el libro de este, Choose Life: The Biblical Call to Revolt, por recomendación de L.E.J. Brouwer (1881-1966), un matemático y filósofo holandés. Einstein fue inequívoco en su crítica al libro de Gutkind, que presentaba la Biblia como una llamada a las armas y al judaísmo e Israel como incorruptibles. Einstein, quien en su 75 cumpleaños se declaró un "no creyente profundamente religioso", escribió lo siguiente a Gutkind: "La palabra Dios es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas y la Biblia es una colección de leyendas venerables pero más bien primitivas". Y añade: "Para mí, la religión judía no adulterada es, como todas las otras religiones, una encarnación de la superstición primitiva. Y la gente judía a la que con mucho gusto pertenezco, y en cuya mentalidad me siento profundamente arraigado, no tiene para mí un tipo de dignidad diferente a la que tiene el resto de la gente". Albert Einstein murió un año y poco más de tres meses después de haber escrito esta carta, por lo que representa su pensamiento definitivo.