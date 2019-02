Los doce trabajos de Hércules en un mosaico descubierto en Lárnaca (Chipre)

Un espléndido mosaico romano que representa los doce trabajos de Hércules está saliendo a la luz desde 2016 en la calle Agios Neophytos de Lárnaca, en la costa sureste de la isla de Chipre, como consecuencia de unas excavaciones previas a la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado en Lárnaca, la antigua Kition, realizadas por el Departamento de Antigüedades de Chipre. "Los paneles del mosaico representan los doce trabajos de Hércules, un tema iconográfico que aparece por primera vez en un mosaico chipriota", destaca Eleftherios Charalambous, el director de las excavaciones arqueológicas, en una entrevista con National Geographic España. "El mosaico posiblemente data del siglo III, cuando Chipre estaba bajo el dominio romano y disfrutó de una de sus épocas más prósperas", comenta. El mosaico descubierto, de 22 metros de largo y 6 de ancho, decoró el pavimento de una habitación que formaba parte de un gran complejo, probablemente los baños públicos de Kition. "Esto lo sabemos por la gran extensión de los restos arquitectónicos, por los elementos del rico interior decorativo que también han salido a la luz y por el hipocausto, un sistema de calefacción del suelo situado bajo el pavimento de mosaico", agrega. La excavación del mosaico se reanudará cuando se lleve a cabo la expropiación de una vivienda situada justamente al oeste del pavimento.

Heracles (Hércules en la mitología romana) fue el héroe más amado por los griegos, hijo de Zeus y de Alcmena. Hera le provocó un ataque de locura a Heracles y este mató a su propia mujer y a sus hijos. Cuando recobró la razón sintió un profundo arrepentimiento, por lo que se dirigió al oráculo de Delfos, que le ordenó que sirviera al rey Euristeo durante doce años y fue durante este tiempo cuando realizó las doce hazañas: matar al león de Nemea; matar a la hidra de Lerna, de nueve cabezas; atrapar con vida a la cierva de Cerinea; capturar también con vida al jabalí de Erimanto; limpiar los establos de Augías en el curso de un solo día; matar a los pájaros de Estínfalo; capturar al toro de Creta; robar las yeguas de Diomedes, que se alimentaban de carne humana; robar el cinturón mágico de Hipólita, la reina de las amazonas; robar el ganado del monstruoso gigante Gerión; coger las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides; y capturar a Cerbero, el perro de los infiernos, el trabajo más peligroso de todos.

El trabajo más peligroso de todos: capturar a Cerbero, el perro de los infiernos

"El mosaico consiste en doce paneles, de sur a norte, que representan los doce trabajos de Hércules, pero no sigue el orden canónico de las luchas. Sin embargo, esto no es raro en las representaciones romanas del dodecatlón. De los doce paneles, sólo siete están en buen estado de conservación; los otros cinco están fragmentados y, de momento, resulta difícil identificar los trabajos que representan", afirma Charalambous. "Las excavaciones aún no han concluido y el material aún no ha sido estudiado, pero el edificio que alojó el mosaico parece que estuvo en uso de forma continuada desde el siglo I al VII d.C.", concluye.